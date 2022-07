Les Maisons du Voyage ciblent les familles et les voyageurs connectés

Programmés au moment des vacances de la Toussaint, ces 3 circuits constituent une occasion unique de découvrir une nouvelle région du monde, en famille, avec des activités uniques pensées pour occuper toute la famille

Sur ces mêmes destinations, Les Maisons du Voyage ont également conçu desVoyage au pays des mangas,, tout est prévu pour se retrouver ensemble au bout du monde.", indique le TO.- Circuit accompagné Halloween à New York en famille (7j / 5n - départ le 28 octobre 2022) permet de découvrir la grosse pomme transformée en citrouille ! L’occasion de créer sa « Jack O’Lantern » comme de vrais New Yorkais et de participer à des défis quotidiens tout en découvrant la ville, accompagné d’un guide francophone. La Catrina en famille (12j / 10n – départ le 24 octobre 2022). Un voyage ludique et insolite dans un Mexique en fête pour célébrer ses défunts de façon joyeuse et colorée. Au programme : grande parade déguisée, musique rythmée et challenges pour tenter de remporter un spectacle. Voyage Passion Japon en famille (12j / 10n - Départ le 24 octobre 2022). Des visites dédiées aux animés et aux mangas, une nuit en immersion chez l’habitant à Asuka, des défis quotidiens pour s’imprégner de la culture japonaise : origami, pâtisserie kawaii… Circuit accompagné d’un guide francophone.