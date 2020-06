Jean-Luc Breysse reprend la coordination des activités voyage du Groupe Figaro

Il sera accompagné dans cette mission par l’équipe de direction des agences de voyages : Jean-Emmanuel Chometon, qui a rejoint le Groupe en mars en tant que directeur général des Maisons du Voyage, Alexandre Vercoutre, directeur général de Marco Vasco, Grégoire Elmassian, directeur financier, Koko Yigan, directrice des ressources humaines, et Savina Blot-Dollfus, directrice de la transformation et de l’innovation.



" Sous l’impulsion d’Arthur Courtinat et de son équipe, les premiers objectifs pour le développement de l’activité de voyages sur-mesure ont été atteints : l’acquisition de Marco Vasco en 2017 a permis de développer des premières synergies opérationnelles entre les deux agences et des collaborations avec le Groupe, notamment dans le domaine de la promotion et de la verticale Figaro Voyage , poursuit le groupe.



Un travail de fond a également été effectué sur le positionnement des marques, afin d’élargir leur empreinte sur leur marché.



La crise sanitaire met en évidence la nécessité d’accélérer et d’approfondir le travail entamé de synergies opérationnelles entre les marques mais également d’adapter les organisations afin de renforcer l’efficacité des agences pour préparer la reprise. "