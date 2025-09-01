Marseille mise sur la gastronomie pour séduire ses habitants et les touristes

Après une année 2024 marquée par l’effervescence des Jeux Olympiques et l’arrivée de la flamme sur le Vieux-Port, Marseille signe un mois de juillet 2025 solide, malgré un recul de fréquentation de 5% par rapport à l’été dernier.



Un chiffre à relativiser : comparé à 2023, la hausse atteint 10%, preuve que la destination continue de séduire au-delà de l’effet JO.



Sur le plan international, le repli est plus marqué : -16% par rapport à 2024, année exceptionnelle pour l’accueil de touristes venus du monde entier.



Mais la fréquentation étrangère reste en nette progression (+15%) par rapport à 2023, portée par les grands événements et les campagnes de promotion de l’Office de Tourisme. Les visiteurs internationaux, séjournant plus longtemps, contribuent à des retombées économiques significatives pour l’ensemble de l’écosystème touristique.



Le taux d’occupation hôtelier se maintient à 77,6%, un niveau équivalent à 2024 et en hausse de 4,7% sur deux ans, avec un RevPar également en progression.



Pour stimuler la demande, certains établissements ont néanmoins revu leurs tarifs à la baisse fin juillet, afin de franchir « l’effet de plafond de verre ». Les locations meublées enregistrent de leur côté une stabilité d’occupation.



De son côté, l’Office de Tourisme a renouvelé son dispositif « Hors les Murs », proposant des points d’information sur la Canebière, au Vieux-Port, à Notre-Dame de la Garde ou encore à l’Estaque. En juillet, 35 000 visiteurs ont été conseillés sur place.



Les animations gratuites, comme les sorties en bateau sur la Digue du Large ou la visite du Port Center, ainsi que le programme de l’Été Marseillais, continuent d’attirer un public familial.