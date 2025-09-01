TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Marseille mise sur la gastronomie pour séduire ses habitants et les touristes

Sortie de la 2ᵉ édition du guide "Marseille Gourmande"


L’été 2025 se termine à Marseille sur une fréquentation solide, mais les vacanciers sont restés prudents côté dépenses, surtout à table. Dans ce contexte, la 2ᵉ édition du guide "Marseille Gourmande" tombe à pic : un levier pour mettre en avant la richesse culinaire et renforcer l’attractivité de la Cité phocéenne.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Avec un tirage de 8 000 exemplaires, le guide "Marseille Gourmande" est offert à l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille - @MF
C’est la rentrée, et l’heure est au bilan (touristique) pour Marseille.

Premier constat : difficile de rivaliser avec l’année 2024, marquée par l’organisation des épreuves olympiques. Sans surprise, la fréquentation de juillet enregistre un recul de 5% par rapport à cette saison exceptionnelle.

Mais, pour une comparaison plus représentative - et positive - il faut se tourner vers 2023 : la fréquentation est en hausse de 10% par rapport à cette année-là.

Même tendance du côté de la clientèle étrangère : en baisse de 16% comparé à 2024, la fréquentation est en progression de 15% par rapport à 2023.

« La saison à Marseille a connu un creux pendant la deuxième quinzaine de juillet. Néanmoins, globalement, la saison en termes de fréquentation est très satisfaisante », a souligné Jean-Pierre Cochet, président de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille, lors d'une conférence de presse, le 29 août dernier.

Il a attiré toutefois l’attention sur un phénomène qui s’amplifie : la diminution des dépenses touristiques, en particulier dans la restauration. Selon lui, cette « stagnation ou régression du pouvoir d’achat » s’explique par la conjoncture socio-économique et influe directement sur les modes de consommation.

« Pour donner un exemple peut-être un peu rapide, ceux qui allaient auparavant dans un deux étoiles vont désormais dans un une étoile. Ceux qui achetaient des pizzas préfèrent aujourd’hui faire des pique-niques sur la plage. »

Résultat : les visiteurs privilégient des solutions plus économiques, au détriment des restaurants traditionnels.

La gastronomie marseillaise, un atout stratégique pour la ville

Pour pallier ce phénomène, Marseille mise sur un levier précis : la gastronomie.

L’objectif est clair : replacer la ville comme une véritable capitale culinaire. La promotion de la Cité phocéenne à travers sa cuisine méditerranéenne, provençale et multiculturelle s’inscrit d'ailleurs dans la stratégie 2024-2030 « Marseille, destination durable et attractive ».

« Dans notre Babel méditerranéen, la richesse culturelle se retrouve dans les assiettes. (...) C'est la Méditerranée, la Provence, un peu la Corse évidemment, mais ce sont aussi des cuisines, d'ailleurs devenues "de chez nous", cuisine d’Arménie, d’Italie, du Maghreb, du Liban, des Comores », précise Jean-Pierre Cochet.

La gastronomie marseillaise en quelques chiffres :

- 1 600 restaurants

- 4 étoilés Michelin

- 30 labellisés Écotable

- 52 camions à pizza (capitale mondiale par habitant !)

Mais aussi de nombreuses adresses atypiques comme Les Beaux Mets à la prison des Baumettes ou l’Île de Gaby sur l’archipel d’Endoume...

Le guide Marseille Gourmande : un outil au service des gourmands

De gauche à droite : Fabrice Lextrait, président des Grandes tables, Florence Armitano, responsable de l'événement Des Étoiles et des femmes, Jean-Pierre Cochet, président de l'office de tourisme et Vérane Frediani, autrice et journaliste culinaire - @MF
Et qui mieux que la journaliste culinaire Vérane Frédiani pour dénicher les bonnes adresses marseillaises dans la 2ᵉ édition du guide Marseille Gourmande ?

L’autrice de Marseille cuisine le monde y recense 160 tables et 200 commerces de bouche, répertoriés quartier par quartier du 1er au 16ᵉ.

Gratuit, bilingue et au format poche, le guide se veut pratique et accessible pour découvrir la ville à travers sa gastronomie.

La journaliste a repris son travail à zéro pour cette nouvelle édition : « J'ai refait ma liste, j'ai réécrit tous les textes, je suis repartie voir les restaurateurs, les chefs que je ne connaissais pas, ou très peu. Ceux que je connaissais bien aussi », explique-t-elle.

À travers ce carnet d’adresses, Vérane Frédiani met en lumière à la fois la gastronomie traditionnelle et la nouvelle scène culinaire, estimant que « chacune a sa part et sa partition à jouer ».

Le guide ne s’adresse pas seulement aux visiteurs mais aussi aux habitants. « Ce que je regrette toujours et encore, c'est que les Marseillais connaissent très peu leur ville. (...) Quand j’accepte de faire un tel guide, ça me permet aussi de refaire mon tour, de rencontrer toujours plus de monde, et c'est passionnant. J’invite tout le monde à le faire », souligne-t-elle.

Une offre culinaire renforcée toute l’année !

Pour enrichir son positionnement, Marseille déploie plusieurs événements et initiatives :

- Le festival Kouss-Kouss : en cours jusqu’au 7 septembre, il célèbre chaque année le couscous pendant deux semaines, avec des chefs invités et plus de 200 adresses participantes.

- Mars à Table : en octobre prochain, la deuxième édition proposera aux habitants et visiteurs de découvrir la richesse culinaire locale et méditerranéenne, autour des produits de saison et des restaurateurs phocéens.

- Le Festival des Étoiles et des Femmes : depuis 10 ans, ce programme accompagne des femmes éloignées de l’emploi grâce à des formations et stages en cuisine. Un grand festival marquera son anniversaire le 3 octobre 2025.

- Les Food Tours Marseille Expérience : proposés toute l’année via la plateforme Marseille Expérience de l’Office de Tourisme, ils permettent de découvrir la ville à travers ses produits, ses artisans et ses traditions.

Le guide Marseille Gourmande s’inscrit dans une stratégie plus large, et ce n’est qu’un début. Un nouveau guide, intitulé Marseille aux 111 visages, sera bientôt publié. Il élargira la découverte aux quartiers et à l’art de vivre local.

Avec ces outils, la Ville de Marseille entend fidéliser aussi bien ses visiteurs que ses habitants

À lire aussi : Marseille obtient le label "Destination d’Excellence

En savoir plus : Pass Marseille : le nouveau pass culturel pour les résidents de la cité phocéenne

Marseille : un mois de juillet solide malgré le recul post-olympique

Après une année 2024 marquée par l’effervescence des Jeux Olympiques et l’arrivée de la flamme sur le Vieux-Port, Marseille signe un mois de juillet 2025 solide, malgré un recul de fréquentation de 5% par rapport à l’été dernier.

Un chiffre à relativiser : comparé à 2023, la hausse atteint 10%, preuve que la destination continue de séduire au-delà de l’effet JO.

Sur le plan international, le repli est plus marqué : -16% par rapport à 2024, année exceptionnelle pour l’accueil de touristes venus du monde entier.

Mais la fréquentation étrangère reste en nette progression (+15%) par rapport à 2023, portée par les grands événements et les campagnes de promotion de l’Office de Tourisme. Les visiteurs internationaux, séjournant plus longtemps, contribuent à des retombées économiques significatives pour l’ensemble de l’écosystème touristique.

Le taux d’occupation hôtelier se maintient à 77,6%, un niveau équivalent à 2024 et en hausse de 4,7% sur deux ans, avec un RevPar également en progression.

Pour stimuler la demande, certains établissements ont néanmoins revu leurs tarifs à la baisse fin juillet, afin de franchir « l’effet de plafond de verre ». Les locations meublées enregistrent de leur côté une stabilité d’occupation.

De son côté, l’Office de Tourisme a renouvelé son dispositif « Hors les Murs », proposant des points d’information sur la Canebière, au Vieux-Port, à Notre-Dame de la Garde ou encore à l’Estaque. En juillet, 35 000 visiteurs ont été conseillés sur place.

Les animations gratuites, comme les sorties en bateau sur la Digue du Large ou la visite du Port Center, ainsi que le programme de l’Été Marseillais, continuent d’attirer un public familial.

