Domaines Skiables de France donne rendez-vous à Toulouse en octobre

Près de 800 professionnels de la montagne se retrouveront à Toulouse les 2 et 3 octobre 2025, pour le congrès des Domaines Skiables de France - Depositphotos.com, @leonid_tit
Le rendez-vous phare de la filière montagne, organisé par Domaines Skiables de France (DSF), se déroulera cette année au Stade Toulousain (Ernest-Wallon), les jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2025.
Près de 800 participants sont attendus : exploitants de domaines skiables venus de tous les massifs français, fournisseurs, partenaires, représentants institutionnels, élus et acteurs du tourisme.
Pendant deux jours, tables rondes, échanges et rencontres rythmeront le congrès autour des grands enjeux du secteur.
Trois thématiques majeures seront abordées lors de conférences : tourisme sportif et grands évènements, solidarité et sécurité.
Près de 800 participants sont attendus : exploitants de domaines skiables venus de tous les massifs français, fournisseurs, partenaires, représentants institutionnels, élus et acteurs du tourisme.
Pendant deux jours, tables rondes, échanges et rencontres rythmeront le congrès autour des grands enjeux du secteur.
Trois thématiques majeures seront abordées lors de conférences : tourisme sportif et grands évènements, solidarité et sécurité.
Tourisme, innovation et sécurité
Autres articles
-
Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales
-
easyJet relance trois lignes clés depuis Toulouse cet hiver
-
Toulouse : la Halle de La Machine accueille Long Ma, la jument-dragonne
-
Dans les entreprises, "il est important d'avoir l'obligation de se tromper" selon Olivier Sadran [ABO]
-
Le Pullman Toulouse Airport relance « La Pistoche » et muscle son offre événementielle
L’événement fera également la part belle à l’innovation avec le Pitch Inno’ 2025, organisé en partenariat avec le Cluster Montagne.
Huit entreprises auront trois minutes pour présenter, devant les congressistes, une innovation lancée sur le marché depuis moins de trois ans.
Parallèlement, une Exposition-Rencontres réunira une centaine de fournisseurs qui présenteront leurs solutions, équipements et services dédiés aux stations de montagne.
Le programme détaillé est disponible sur le site internet des Domaines Skiables de France.
Lire aussi : Futuroscopie - Montagne en transition : "il faut passer par la décarbonation du damage"
Huit entreprises auront trois minutes pour présenter, devant les congressistes, une innovation lancée sur le marché depuis moins de trois ans.
Parallèlement, une Exposition-Rencontres réunira une centaine de fournisseurs qui présenteront leurs solutions, équipements et services dédiés aux stations de montagne.
Le programme détaillé est disponible sur le site internet des Domaines Skiables de France.
Lire aussi : Futuroscopie - Montagne en transition : "il faut passer par la décarbonation du damage"
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille