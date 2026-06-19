Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne

"Ces offres d'appart'hôtels sont appelées à se développer" , assure Guillaume Lange, l'un des créateurs de la collection "1.75 Paris".



"Ces adresses , poursuit-il, permettent de capter une partie de la clientèle des 4* plus et désormais même une partie de celle des 5* et des palaces, celle qui est en quête de davantage de confidentialité, mais veut autant de services que dans un hôtel classique".



Guillaume Lange et Alexandre Jaubert comptent d'ailleurs développer davantage l'offre de 1.75 Paris. Pas si simple, cependant.



Trouver de nouveaux lieux dans la capitale française peut se révéler une gageure, en raison des nouvelles règles d'urbanisme. Et aussi du "prix extrêmement élevé des actifs".



Alors qu'ils escomptaient trouver rapidement une adresse parisienne supplémentaire, ils "cherchent toujours" , avec l'idée de développer un projet supplémentaire, mais à taille humaine comme leurs trois premières adresses (de 17 à 42 clés).



Dans l'immédiat, leur recherche s'avère plus fructueuse à Nice, où ils ont en vue un actif dans le cœur de la ville, en bas de la coulée verte, tout près de la Place Masséna. "C'est un petit immeuble de style niçois. Nous sommes sous promesse de vente" , détaille Guillaume Lange qui espère réaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année.



A cette adresse, il prévoit de déployer un projet d'appart'hôtel haut de gamme de 28 clés, accompagné d'une petite zone de restauration et d'un Spa, ce qui sera "une première" dans leur collection.