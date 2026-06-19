Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne

Guillaume Lange, l'un des fondateurs de la collection "1.75 Paris" - Photo : PB
1.75 Paris, la "collection de demeures parisiennes" lancée par Alexandre Jaubert et Guillaume Lange, promet à la fois un second "chez soi", des services "comme à l'hôtel", une multitude de rencontres dans les espaces communs et une réelle expérience de vivre comme un Parisien.
C'est pendant le Covid que les deux compères ont eu l'idée de lancer ces lieux faisant la part belle aux contacts humains.
Jusque là à la tête d'un Family Office, ils géraient les patrimoines privés de personnes fortunées.
Mais, comme en France, une bonne partie du patrimoine est immobilier, cela leur avait déjà donné l'opportunité "d'acquérir des immeubles". De l'immobilier à l'hospitalité, il n'y a parfois qu'un pas. Et, ce pas, tous deux l'ont donc franchi.
A lire aussi : 1.75 Paris réinvente l'hospitalité urbaine
A l'automne 2024, ils ont donc ouvert une première adresse, baptisée "la Trève", au 5, avenue de Lowendal, dans le 7e arrondissement de Paris. Ce lieu abrite des appartements de trois ou quatre chambres à la décoration très cosy.
Sur le même modèle, ils ont ensuite inauguré au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris, "La Source". Une adresse qui compte deux appartements de 200 m2 (6 chambres du total).
Enfin, a vu le jour en février 2025 un troisième adresse, un peu moins huppée, baptisée "le Charme", au 16, rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle abrite 42 chambres et des espaces communs. Ici, la clientèle visée est plutôt de jeunes professionnels trentenaires.
C'est pendant le Covid que les deux compères ont eu l'idée de lancer ces lieux faisant la part belle aux contacts humains.
Jusque là à la tête d'un Family Office, ils géraient les patrimoines privés de personnes fortunées.
Mais, comme en France, une bonne partie du patrimoine est immobilier, cela leur avait déjà donné l'opportunité "d'acquérir des immeubles". De l'immobilier à l'hospitalité, il n'y a parfois qu'un pas. Et, ce pas, tous deux l'ont donc franchi.
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A l'automne 2024, ils ont donc ouvert une première adresse, baptisée "la Trève", au 5, avenue de Lowendal, dans le 7e arrondissement de Paris. Ce lieu abrite des appartements de trois ou quatre chambres à la décoration très cosy.
Sur le même modèle, ils ont ensuite inauguré au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris, "La Source". Une adresse qui compte deux appartements de 200 m2 (6 chambres du total).
Enfin, a vu le jour en février 2025 un troisième adresse, un peu moins huppée, baptisée "le Charme", au 16, rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle abrite 42 chambres et des espaces communs. Ici, la clientèle visée est plutôt de jeunes professionnels trentenaires.
Prochaine concrétisation d'un projet à Nice
"Ces offres d'appart'hôtels sont appelées à se développer", assure Guillaume Lange, l'un des créateurs de la collection "1.75 Paris".
"Ces adresses, poursuit-il, permettent de capter une partie de la clientèle des 4* plus et désormais même une partie de celle des 5* et des palaces, celle qui est en quête de davantage de confidentialité, mais veut autant de services que dans un hôtel classique".
Guillaume Lange et Alexandre Jaubert comptent d'ailleurs développer davantage l'offre de 1.75 Paris. Pas si simple, cependant.
Trouver de nouveaux lieux dans la capitale française peut se révéler une gageure, en raison des nouvelles règles d'urbanisme. Et aussi du "prix extrêmement élevé des actifs".
Alors qu'ils escomptaient trouver rapidement une adresse parisienne supplémentaire, ils "cherchent toujours", avec l'idée de développer un projet supplémentaire, mais à taille humaine comme leurs trois premières adresses (de 17 à 42 clés).
Dans l'immédiat, leur recherche s'avère plus fructueuse à Nice, où ils ont en vue un actif dans le cœur de la ville, en bas de la coulée verte, tout près de la Place Masséna. "C'est un petit immeuble de style niçois. Nous sommes sous promesse de vente", détaille Guillaume Lange qui espère réaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année.
A cette adresse, il prévoit de déployer un projet d'appart'hôtel haut de gamme de 28 clés, accompagné d'une petite zone de restauration et d'un Spa, ce qui sera "une première" dans leur collection.
"Ces adresses, poursuit-il, permettent de capter une partie de la clientèle des 4* plus et désormais même une partie de celle des 5* et des palaces, celle qui est en quête de davantage de confidentialité, mais veut autant de services que dans un hôtel classique".
Guillaume Lange et Alexandre Jaubert comptent d'ailleurs développer davantage l'offre de 1.75 Paris. Pas si simple, cependant.
Trouver de nouveaux lieux dans la capitale française peut se révéler une gageure, en raison des nouvelles règles d'urbanisme. Et aussi du "prix extrêmement élevé des actifs".
Alors qu'ils escomptaient trouver rapidement une adresse parisienne supplémentaire, ils "cherchent toujours", avec l'idée de développer un projet supplémentaire, mais à taille humaine comme leurs trois premières adresses (de 17 à 42 clés).
Dans l'immédiat, leur recherche s'avère plus fructueuse à Nice, où ils ont en vue un actif dans le cœur de la ville, en bas de la coulée verte, tout près de la Place Masséna. "C'est un petit immeuble de style niçois. Nous sommes sous promesse de vente", détaille Guillaume Lange qui espère réaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année.
A cette adresse, il prévoit de déployer un projet d'appart'hôtel haut de gamme de 28 clés, accompagné d'une petite zone de restauration et d'un Spa, ce qui sera "une première" dans leur collection.
En ligne de mire : Rome et... Luxembourg City
Guillaume Lange a aussi en ligne de mire, Rome. La capitale italienne est, en effet, l'une des villes d'Europe les plus prisées des touristes.
En outre, souligne-t-il, "10 000 lits y manquent dans l'offre d'hébergement et la qualité n'est pas encore au niveau des standings internationaux des 4 étoiles plus".
A Rome, pas encore qu'acquisition en vue. Le projet devrait se concrétiser en 2027 et, espère Guillaume Lange, "plutôt dans le centre historique".
"J'ai aussi envie d'aller à Luxembourg", poursuit-il. Et d'expliquer : "C'est une ville dont la population devrait doubler d'ici 2050. Il y aura donc de la demande, d'autant plus que, là-bas aussi, l'hôtellerie n'est pas encore au niveau de celle de Paris ou de Londres".
En outre, assure Guillaume Lange, "Luxembourg devrait voir affluer beaucoup de clientèle business à la recherche, non pas d'un hôtel classique, mais du confort d'un appartement".
Décidément, la formule de l'appart'hôtel ou de la résidence urbaine offrant butler et services comme à l'hôtel semble avoir un bel avenir devant elle.
En outre, souligne-t-il, "10 000 lits y manquent dans l'offre d'hébergement et la qualité n'est pas encore au niveau des standings internationaux des 4 étoiles plus".
A Rome, pas encore qu'acquisition en vue. Le projet devrait se concrétiser en 2027 et, espère Guillaume Lange, "plutôt dans le centre historique".
"J'ai aussi envie d'aller à Luxembourg", poursuit-il. Et d'expliquer : "C'est une ville dont la population devrait doubler d'ici 2050. Il y aura donc de la demande, d'autant plus que, là-bas aussi, l'hôtellerie n'est pas encore au niveau de celle de Paris ou de Londres".
En outre, assure Guillaume Lange, "Luxembourg devrait voir affluer beaucoup de clientèle business à la recherche, non pas d'un hôtel classique, mais du confort d'un appartement".
Décidément, la formule de l'appart'hôtel ou de la résidence urbaine offrant butler et services comme à l'hôtel semble avoir un bel avenir devant elle.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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