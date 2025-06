1.75 Paris réinvente l’hospitalité urbaine : bientôt une 5e adresse

"Le Charme"

"1.75 Paris

"comme à la maison"

"La Trêve"

"La Source"

"de s'insérer dans le quartier".

La troisième adresse, baptiséea ouvert en février dernier au 16, rue Vergniaud, dans le treizième arrondissement de Paris, près de la Butte aux Cailles.L'immeuble qui a été rénové de fond en comble à grand frais, abrite(avec au choix, un grand lit ou deux lits d'une place)(20 m2), ce qui est un luxe à Paris où elles font souvent 14 m2, sauf, bien sûr, dans les établissements de très grand standing. Chacune dispose d'une coin salon et bureau et d'une salle de bains avec douche à l'italienne.L'environnement du "est moins huppé que celui des deux premières adresses de", mais justement Guillaume Lange et Alexandre Jaubert ont l'ambition d'ouvrir des lieux de vie et d'échange adaptés à des univers différents.Ici, est plutôt visée une clientèle de jeunes professionnels trentenaires qui, tout venant dans la capitale pour travailler, a néanmoins envie de se sentir. Pour une chambre, compter à partir de 150-200 € la nuit, en juin 2025.Du coup, cette adresse sera prochainement dotée d'un traiteur italien, certes moins chic que ceux deet de, mais plus en phase - prix plus raisonnables- avec l'environnement. Puisque l'objectif de chaque projet esta été doté d'un grand salon et, en sous-sol, d'un immense bar (y mixera les soirs de semaine un DJ) également ouvert à la clientèle du quartier. Toujours, bien sûr, en conservant l'ambiance résolument jeune dont témoignent les fresques peintes par l'artiste Philippe Baudelocque sur les murs du bar et sur le pignon de l'immeuble (sur ce dernier, elle figure l'arbre appelé charme, mais très stylisé et très coloré, d'où le nom de l'établissement).