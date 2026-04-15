Le travel de loisir se recompose autour d’un empilement de valeurs :



1. Le contenu (l’événement / l’univers / le "moment")



2. L’accès (transport, hébergement, disponibilité)



3. L’orchestration (packaging, parcours, services)



4. La monétisation (pricing, premiumisation, ancillaires)



5. La preuve (social, communautés, UGC, statut)



Ce n’est plus un simple "séjour" . C’est une chaîne d’expérience. La "bulle Disney" en est l'illustration parfaite : en contrôlant chaque maillon (du trajet aéroport aux souvenirs en passant par l'hôtel et le pass coupe-file), l'opérateur maximise non seulement ses revenus mais aussi la valeur perçue par le client, qui accepte de payer un premium pour l'absence totale de friction.



Et cette chaîne a une propriété majeure : elle compresse le temps. Un concert ou un week-end "resorté" ne se consomme pas "quand on veut" . Il se consomme à date fixe. Cette contrainte crée de la valeur : rareté, urgence, disposition à payer, arbitrage facilité ("j’y vais / je n’y vais pas").