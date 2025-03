Espagne : les Fallas de Valence n’ont jamais été aussi accessibles !

Les Fallas de Valence sont une fête traditionnelle qui se déroule chaque année en mars., cette célébration est connue pour ses monuments en carton-pâte, appelés fallas, qui sont érigés dans les rues. Cette fête, qui allie artisanat, satire et spectacle, marque la fin de l’hiver et coïncide avec laLaest devenue une activité majeure impliquant des artisans spécialisés, appelés falleros, qui travaillent toute l'année dans des ateliers dédiés.Chaque falla est unepouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Fabriquées à partir de matériaux comme le carton, le bois et la résine, ces statues représentent souvent des personnages historiques, des figures publiques ou des scènes humoristiques, parfois à portée critique ou politique. Les, réparties dans toute la ville, sont responsables de la conception et du financement de ces œuvres.Les festivités commencent officiellement le dernier dimanche de février avec la, un appel aux célébrations lancé depuis les tours de Serranos. S’ensuivent plusieurs semaines d’événements, dont les(des spectacles pyrotechniques extrêmement bruyants qui ont lieu chaque jour à 14h sur la place de l’hôtel de ville). La fête atteint son apogée avec la, moment où les Fallas sont installées et dévoilées au public.constitue l’un des événements les plus emblématiques, avec des milliers de falleros en costumes traditionnels déposant des bouquets qui forment une immense tapisserie florale servant alors de, haute de 14 mètres.Le dernier jour des Fallas, un défilé spectaculaire dédié au feu, élément central des festivités, est organisé dans les rues. Il s’agit de la(Cavalcade du Feu)Durant cette parade, les rues de Valence s'illuminent avec des spectacles pyrotechniques, des feux d'artifice, des effets lumineux et des démonstrations de jonglerie avec du feu. Des artistes costumés, des danseurs et des personnages fantastiques traversent la ville en manipulant des torches, des étincelles et des figures enflammées, créant une ambiance à la fois festive et impressionnante. La Cabalgata del Fuego symbolise laAu terme du défilé, lorsque la nuit tombe, arrive le moment tant attendu de la. A ce moment, toutes les fallas, à l’exception de la gagnante du concours annuel, sont. Cette cérémonie clôture les festivités dans une ambiance mêlant émotion et ferveur populaire.