Paris : FlyView a fermé ses portes

La fermeture de FlyView résulte d'une combinaison de facteurs économiques et contextuels.



La baisse de la fréquentation touristique, exacerbée par la crise sanitaire, a lourdement impacté l'attractivité de l'expérience. Malgré des efforts de diversification et de modernisation de l’offre, les contraintes économiques se sont avérées insurmontables, nous expliquer un expert du secteur.



La fermeture de FlyView soulèvera probablement des questions sur l'avenir de la réalité virtuelle dans le secteur touristique. Si cette technologie offre des possibilités spectaculaires, elle doit également s'adapter aux évolutions du marché et aux attentes des consommateurs.



Le défi pour les futurs projets sera de trouver un modèle économique viable et de continuer à innover pour attirer un public toujours plus exigeant.