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Et si cet été, la solution pour vos clients était la croisière en Méditerranée ?


Pour l’été 2026, la croisière en Méditerranée s’impose comme une évidence : départs de France, escales emblématiques et navires nouvelle génération au cœur de l’offre Costa.


Rédigé par Costa Croisières le Lundi 23 Mars 2026 à 06:15

© Costa Croisières
© Costa Croisières
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Trois itinéraires en Méditerranée occidentale au départ de la France


Avec l’itinéraire départ le samedi, « Coppola e sombrero », le Costa Toscana offre une immersion complète dans l’art de vivre méditerranéen, d’avril à septembre 2026. En 8 jours/7 nuits, cette croisière relie la France, l’Espagne et l’Italie, avec une exclusivité Costa forte : quatre escales italiennes sur un seul voyage – Rome, Naples, Palerme et Savone.

L’itinéraire se distingue également par les Land Experiences “Extraordinary”, des excursions insolites pensées pour marquer les esprits : plonger avec les requins à Barcelone, explorer une mine suspendue en Sardaigne ou devenir pizzaiolo à Naples. Autant d’expériences mémorables qui transforment la croisière en véritable collection de souvenirs et constituent un levier de vente puissant pour les agents de voyages.

Autre expérience forte au départ de Marseille, le Costa Smeralda embarque ses passagers chaque dimanche de mai à septembre 2026 pour l’itinéraire « Un voyage dans le bleu ». En 8 jours/7 nuits, la croisière relie l’Italie, l’Espagne et les Baléares, avec une combinaison unique : Savone et Ibiza réunies sur le même itinéraire, une exclusivité.

Et même lorsque ces escales sont déjà connues, l’expérience se renouvelle grâce à ces Land Expériences « Extraordinary », qui offrent une autre façon de vivre la destination. À titre d’exemple, les clients peuvent explorer les paysages de Montserrat à cheval au départ de Barcelone, partir en catamaran vers l’île sauvage d’Espalmador depuis Ibiza, ou encore découvrir Rome en FIAT 500 d’époque, loin des circuits classiques.

© Costa Croisières – Itinéraire Costa Toscana et Costa Smeralda – Été 2026
© Costa Croisières – Itinéraire Costa Toscana et Costa Smeralda – Été 2026


© Costa Croisières
Itinéraire Costa Pacifica
au départ de La Seyne – Été 2026
Au départ de La Seyne sur Mer, le Costa Pacifica propose l’itinéraire « Histoire et merveilles naturelles » de mai à septembre 2026 tous les lundis. En 8 jours, cette croisière relie la France, la Sardaigne, l’Espagne et les Baléares, Olbia et Palma de Majorque sur un même voyage.

Un point fort pour les agents de voyages : la grande flexibilité des Land Expériences, qui permet de répondre à des profils variés. Sensations, culture ou gastronomie, chacun compose son rythme grâce à une large palette d’excursions, comme la conduite sportive façon Formule 1 à Majorque, le vol en gyroplane à Valence ou un atelier culinaire avec un chef étoilé à Savone.

Enfin, l’offre est renforcée par un levier commercial décisif : le train aller retour gratuit depuis Paris et Lyon jusqu’au 21 avril, qui simplifie l’accès au port et constitue un véritable déclencheur de réservation, notamment pour la clientèle en région.

Cap à l’Est : les îles grecques au départ de Venise, d’Athènes et d’Istanbul

Pour la Méditerranée orientale, Costa propose un itinéraire d’exception à bord du Costa Deliziosa, au départ de Venise du 16 mai au 19 septembre 2026. En 8 jours/7 nuits, il relie l’Italie et la Grèce, avec des escales emblématiques comme Katakolon, Mykonos, les couchers de soleil de Santorin, ainsi que Venise et Bari.

Le Costa Deliziosa opère deux itinéraires en alternance, combinables en 14 nuits, pour une découverte approfondie de l’Italie, de la Grèce (5 îles) et de la Croatie. L’expérience se prolonge grâce à des excursions insolites, entre plages cachées à Argostoli, navigation en catamaran à Santorin ou dégustation d’huîtres à Ston, pour vivre la destination autrement, loin des circuits classiques.
© Costa Croisières – Itinéraire Costa Deliziosa – Été 2026
© Costa Croisières – Itinéraire Costa Deliziosa – Été 2026

Avec l’itinéraire « La Grèce inattendue », le Costa Fortuna propose une croisière de 8 jours/7 nuits, de juin à septembre 2026, au cœur de la mer Égée. De Mykonos et ses maisons blanches aux couchers de soleil de Santorin, en passant par l’héritage antique de Rhodes et l’énergie chaleureuse de la Crète, cet itinéraire offre une mosaïque d’ambiances.

Au départ d’Athènes ou d’Istanbul, cet itinéraire se prête parfaitement à une extension de séjour de 2 à 3 nuits avant ou après la croisière. Les voyageurs peuvent ainsi découvrir Istanbul autrement, entre mosquées emblématiques, marchés animés, croisière sur le Bosphore et expériences culinaires entre deux continents, ou approfondir la visite d’Athènes avec l’Acropole, berceau de la civilisation, avant de prolonger l’évasion vers les îles grecques. Une approche idéale pour enrichir le voyage et renforcer l’attractivité de l’offre auprès des clients.

Offre famille repensée : enfants gratuits & tarification claire

© Costa Croisières – Offre famille
© Costa Croisières – Offre famille
Grâce à sa nouvelle Offre Family qui débute le 23 mars 2026, Costa renforce la lisibilité de son positionnement famille avec une tarification structurée autour de quatre tranches d’âge : bébés (0–2 ans), enfants (3–12 ans), adolescents (13–17 ans) et adultes (18 ans et +). Une logique inspirée du transport aérien, qui permet aux agents de voyages d’identifier rapidement les avantages et aux clients de maîtriser leur budget grâce à des règles simples et transparentes.

Les services à bord suivent la même logique progressive. Le forfait de séjour à bord est offert pour les bébés, puis appliqué à -50 % pour les enfants et les adolescents, avant de passer au plein tarif pour les adultes. Même cohérence pour les forfaits boissons, avec des formules adaptées à chaque âge (My Drinks Baby, My Drinks Young, My Drinks).

Enfin, évolution majeure : les packs excursions (Land Experiences – My Explorations) deviennent dynamiques. Offerts pour les bébés et remisés à -50 % pour les enfants et les adolescents, leurs tarifs peuvent aussi baisser selon les périodes et les itinéraires, créant un levier commercial supplémentaire pour déclencher la réservation.

L’offre famille est particulièrement avantageuse : les enfants et adolescents de moins de 18 ans voyagent gratuitement en 3ᵉ et 4ᵉ lits. Concrètement, une famille séjournant en cabine quadruple avec deux enfants de 9 et 13 ans ne règle que les taxes portuaires, ainsi que de -50 % sur les forfaits boissons et excursions par rapport au tarif adulte.

En offre monoparentale, un adulte voyageant avec un enfant de 2 à 17 ans (base double) profite également d’un cadre tarifaire simple et attractif : l’enfant bénéficie d’une réduction de 50 % sur la partie maritime, ainsi que de -50 % sur les forfaits boissons et excursions par rapport au tarif adulte.

Une offre famille : claire, moderne et évolutive, avec des tarifs lisibles par tranche d’âge, qui sécurise le discours de vente des agents.

Et si, finalement, la meilleure façon de voyager cet été… était de prendre le large ?

Avec ces itinéraires, Costa répond pleinement aux attentes du marché grâce à des départs facilités avec les offres Fly & Cruise et Train & Cruise, des itinéraires exclusifs et une grande richesse d’escales, le tout porté par une expérience client simple et fluide.

Ces croisières représentent une opportunité commerciale forte avec des produits lisibles, différenciants et adaptés à tous les profils, du couple aux familles comme aux groupes d’amis.

En ce moment, la promotion Costa Days renforce encore l’attractivité de l’offre, avec jusqu’à 300 € de réduction sur les départs printemps/été 2026 jusqu’au 08/04. Dans un contexte où les clients recherchent des vacances complètes, sans contraintes logistiques et au meilleur rapport expérience/prix, la croisière en Méditerranée, s’impose plus que jamais comme une solution évidente pour l’été 2026.

Et si cet été, la solution pour vos clients était la croisière en Méditerranée ?
Accédez à tous les détails de la promotion Costa Days valable jusqu’au 08/04, aux offres dédiées du C|Club, au matériel publicitaire destiné aux agences, ainsi qu’à vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.b2b.costaextra.fr.


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Tags : Costa Croisières
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