Et si cet été, la solution pour vos clients était la croisière en Méditerranée ?

Grâce à sa nouvelle Offre Family qui débute le 23 mars 2026, Costa renforce la lisibilité de son positionnement famille avec une tarification structurée autour de quatre tranches d’âge : bébés (0–2 ans), enfants (3–12 ans), adolescents (13–17 ans) et adultes (18 ans et +). Une logique inspirée du transport aérien, qui permet aux agents de voyages d’identifier rapidement les avantages et aux clients de maîtriser leur budget grâce à des règles simples et transparentes.



Les services à bord suivent la même logique progressive. Le forfait de séjour à bord est offert pour les bébés, puis appliqué à -50 % pour les enfants et les adolescents, avant de passer au plein tarif pour les adultes. Même cohérence pour les forfaits boissons, avec des formules adaptées à chaque âge (My Drinks Baby, My Drinks Young, My Drinks).



Enfin, évolution majeure : les packs excursions (Land Experiences – My Explorations) deviennent dynamiques. Offerts pour les bébés et remisés à -50 % pour les enfants et les adolescents, leurs tarifs peuvent aussi baisser selon les périodes et les itinéraires, créant un levier commercial supplémentaire pour déclencher la réservation.



L’offre famille est particulièrement avantageuse : les enfants et adolescents de moins de 18 ans voyagent gratuitement en 3ᵉ et 4ᵉ lits. Concrètement, une famille séjournant en cabine quadruple avec deux enfants de 9 et 13 ans ne règle que les taxes portuaires, ainsi que de -50 % sur les forfaits boissons et excursions par rapport au tarif adulte.



En offre monoparentale, un adulte voyageant avec un enfant de 2 à 17 ans (base double) profite également d’un cadre tarifaire simple et attractif : l’enfant bénéficie d’une réduction de 50 % sur la partie maritime, ainsi que de -50 % sur les forfaits boissons et excursions par rapport au tarif adulte.



Une offre famille : claire, moderne et évolutive, avec des tarifs lisibles par tranche d’âge, qui sécurise le discours de vente des agents.