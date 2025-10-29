TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Emirates recrute ses équipages en France

Journées portes ouvertes en novembre 2025


Le 29 octobre 2025, à l’occasion de son nouveau recrutement d’équipage, Emirates, organise des portes ouvertes en France. Au programme : Lyon, Paris, Marseille et Toulouse.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

La compagnie aérienne Emirates recrute en France. ©DespositPhotos/dimaberkut
La compagnie aérienne Emirates recrute en France. ©DespositPhotos/dimaberkut
Assurever
Emirates accélère le recrutement de membres d’équipages, en France.

La compagnie met en avant les avantages dont bénéficient les salariés : revenus compétitifs, logement de fonction, prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail, "excellente" couverture médicale et réductions sur diverses attractions à Dubaï.

La compagnie aérienne, qui met l'accent sur la sécurité, cherche avant tout un candidat qui puisse gérer « avec assurance les opérations à bord et puisse veiller à la sûreté des passagers en suivant les différentes procédures. »

A lire aussi : Emirates interdit l'utilisation des batteries externes à bord !

Emirates : un recrutement massif

Autres articles
Déjà, l'an dernier, la compagnie a recruté plus de 8 000 membres d'équipage de cabine et a organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.

Emirates compte actuellement 23 200 membres d'équipage de cabine et cherche à en recruter 5 000 pour l'exercice en cours.

Opérant dans plus de 140 villes, sur six continents, l’équipage est constitué de plus de 148 nationalités différentes et parle 72 langues à bord. Emirates compte également une flotte de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 310 appareils en commande.

Pour la France, la compagnie dubaïote dessert 35 vols hebdomadaires passagers, dont 3 vols quotidiens en A380 au départ de Paris, 1 vol quotidien en A380 au départ de Nice et 1 vol quotidien en A350 au départ de Lyon.

Pour les candidatures :

« Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus des journées portes ouvertes, il est conseillé aux candidats de se préinscrire en ligne. 

Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent se présenter sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d'Emirates.

La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires. »

Lu 212 fois

Tags : emirates
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 29 Octobre 2025 - 10:40 Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Mardi 28 Octobre 2025 - 15:42 Pascal de Izaguirre réélu Président de la FNAM

Playa Hotels & Resorts

Brand news AirMaG

Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe

Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe
On croit connaître Saint-Martin après quelques jours. Erreur. Cette pépite des Caraïbes, partagée...
Dernière heure

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026

Odalys Vacances repense son offre

Maires de montagne : "participer à l’effort national, mais avec quels moyens ?"

Emirates recrute ses équipages en France

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Odalys Vacances repense son offre

Odalys Vacances repense son offre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Emirates recrute ses équipages en France

Emirates recrute ses équipages en France
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias