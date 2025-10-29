Emirates recrute ses équipages en France

Emirates accélère le recrutement de membres d’équipages, en France.
La compagnie met en avant les avantages dont bénéficient les salariés : revenus compétitifs, logement de fonction, prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail, "excellente" couverture médicale et réductions sur diverses attractions à Dubaï.
La compagnie aérienne, qui met l'accent sur la sécurité, cherche avant tout un candidat qui puisse gérer « avec assurance les opérations à bord et puisse veiller à la sûreté des passagers en suivant les différentes procédures. »
Emirates : un recrutement massif
Déjà, l'an dernier, la compagnie a recruté plus de 8 000 membres d'équipage de cabine et a organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.
Emirates compte actuellement 23 200 membres d'équipage de cabine et cherche à en recruter 5 000 pour l'exercice en cours.
Opérant dans plus de 140 villes, sur six continents, l’équipage est constitué de plus de 148 nationalités différentes et parle 72 langues à bord. Emirates compte également une flotte de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 310 appareils en commande.
Pour la France, la compagnie dubaïote dessert 35 vols hebdomadaires passagers, dont 3 vols quotidiens en A380 au départ de Paris, 1 vol quotidien en A380 au départ de Nice et 1 vol quotidien en A350 au départ de Lyon.
Pour les candidatures :
« Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus des journées portes ouvertes, il est conseillé aux candidats de se préinscrire en ligne.
Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent se présenter sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d'Emirates.
La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires. »
