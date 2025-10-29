Emirates recrute ses équipages en France

Déjà, l'an dernier, la compagnie a recruté plus de 8 000 membres d'équipage de cabine et a organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.



Emirates compte actuellement 23 200 membres d'équipage de cabine et cherche à en recruter 5 000 pour l'exercice en cours.



Opérant dans plus de 140 villes, sur six continents, l’équipage est constitué de plus de 148 nationalités différentes et parle 72 langues à bord. Emirates compte également une flotte de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 310 appareils en commande.



Pour la France, la compagnie dubaïote dessert 35 vols hebdomadaires passagers, dont 3 vols quotidiens en A380 au départ de Paris, 1 vol quotidien en A380 au départ de Nice et 1 vol quotidien en A350 au départ de Lyon.