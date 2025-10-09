Emirates interdit l'utilisation des batteries externes à bord !

Emirates interdit les batteries externes à bord pour renforcer la sécurité - Depositphotos @ Mvelishchuk
Depuis le 1er octobre 2025, Emirates a mis en place de nouvelles règles de sécurité concernant l’utilisation des batteries externes à bord de ses avions.
La compagnie aérienne a interdit l’utilisation de ces appareils pendant le vol, tout en rappelant que des prises de recharge sont disponibles à chaque siège sur l’ensemble de sa flotte.
Elle recommande néanmoins aux passagers de recharger complètement leurs appareils électroniques avant l’embarquement, en particulier lors des vols long-courriers.
Selon les nouvelles règles d’Emirates, les passagers peuvent transporter des batteries externes d’une puissance inférieure à 100 Wh. Elles ne peuvent pas être utilisées pour charger des appareils à bord.
La recharge des batteries externes via le système électrique de l’avion est interdite. Les batteries doivent être clairement étiquetées et transportées dans la pochette du siège ou sous le siège, mais jamais dans les bagages en soute.
Emirates : plus question d’utiliser sa batterie externe en cabine
Cette décision fait suite à un examen approfondi de la sécurité.
L’utilisation de batteries externes a considérablement augmenté ces dernières années, entraînant une hausse des incidents liés aux batteries au lithium dans l’aviation.
Les batteries lithium-ion ou lithium-polymère, utilisées dans la plupart des batteries externes, présentent un risque d’« emballement thermique » si elles sont surchargées ou endommagées.
Ce phénomène peut provoquer une hausse rapide et incontrôlable de la température, pouvant entraîner incendie, explosion ou dégagement de gaz toxiques. Contrairement aux smartphones, de nombreuses batteries externes de base ne possèdent pas de système de charge lente pour prévenir ce risque.
Emirates assure que ces nouvelles règles permettront de réduire significativement les risques en garantissant que les batteries restent à portée de main dans la cabine, où l’équipage pourra intervenir rapidement en cas d’incident. La compagnie réaffirme que la sécurité reste sa priorité absolue et qu’elle continue de maintenir et d’améliorer ses normes pour protéger passagers et équipages.
Publié par Amelia Brille
