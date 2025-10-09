Emirates interdit l'utilisation des batteries externes à bord !

Durcissement des règles pour éviter les risques d’incendie

Depuis le 1er octobre 2025, Emirates interdit l’utilisation des batteries externes à bord de ses avions. La compagnie met en avant des raisons de sécurité liées aux risques d’incendie et recommande aux passagers de recharger leurs appareils avant le vol, même si des prises sont disponibles à chaque siège.





