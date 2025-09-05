Emirates : Pierfrancesco Carino prend la direction des marchés Europe de l'Ouest

Alors que nous étendons notre réseau et diversifions notre clientèle, nous avons besoin de dirigeants capables de naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution.

Dans le cadre de l’expansion de son réseau et de sa flotte, Emirates annonce aujourd’huiau sein de sa direction commerciale mondiale.Ces changements visent àde la compagnie et à renforcer sa performance commerciale à l’échelle internationale.Parmi ces évolutions, Emirates crée un poste de, Développement des ventes passagers du réseau, ainsi que plusieurs fonctions de Vice-Président des ventes passagers chargées de gérer les marchés régionaux.Ces nouvelles responsabilités doivent permettre d’, de développer des partenariats clés et d’augmenter le chiffre d’affaires à long terme.", explique Adnan Kazim, Président Adjoint et Directeur Commercial d’Emirates Airline.