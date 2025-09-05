Emirates : Pierfrancesco Carino prend la direction des marchés Europe de l'Ouest

Emirates restructure sa direction commerciale avec cinq nominations stratégiques - Depositphotos @pio3
Dans le cadre de l’expansion de son réseau et de sa flotte, Emirates annonce aujourd’hui cinq nominations clés au sein de sa direction commerciale mondiale.
Ces changements visent à soutenir la prochaine phase de croissance de la compagnie et à renforcer sa performance commerciale à l’échelle internationale.
Parmi ces évolutions, Emirates crée un poste de Senior Vice-Président, Développement des ventes passagers du réseau, ainsi que plusieurs fonctions de Vice-Président des ventes passagers chargées de gérer les marchés régionaux.
Ces nouvelles responsabilités doivent permettre d’accélérer la croissance sur les marchés stratégiques, de développer des partenariats clés et d’augmenter le chiffre d’affaires à long terme.
"Alors que nous étendons notre réseau et diversifions notre clientèle, nous avons besoin de dirigeants capables de naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution.", explique Adnan Kazim, Président Adjoint et Directeur Commercial d’Emirates Airline.
Ces changements visent à soutenir la prochaine phase de croissance de la compagnie et à renforcer sa performance commerciale à l’échelle internationale.
Parmi ces évolutions, Emirates crée un poste de Senior Vice-Président, Développement des ventes passagers du réseau, ainsi que plusieurs fonctions de Vice-Président des ventes passagers chargées de gérer les marchés régionaux.
Ces nouvelles responsabilités doivent permettre d’accélérer la croissance sur les marchés stratégiques, de développer des partenariats clés et d’augmenter le chiffre d’affaires à long terme.
"Alors que nous étendons notre réseau et diversifions notre clientèle, nous avons besoin de dirigeants capables de naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution.", explique Adnan Kazim, Président Adjoint et Directeur Commercial d’Emirates Airline.
Les nominations de Emirates en détail
Matthew Scott, nommé Senior Vice-Président, Développement des ventes passagers du réseau, supervisera les équipes Vente et Loisirs au niveau mondial. Entré chez Emirates en 2018, il occupait jusqu’ici le poste de Vice-Président Tarification Cargo et Interligne. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans les opérations commerciales passagers, l’optimisation des revenus et la stratégie commerciale.
Pierfrancesco Carino rejoint Emirates le 1er octobre comme Vice-Président, marchés régionaux pour l’Europe de l’Ouest (dont la France) et l’Europe du Nord. Fort de 20 ans d’expérience dans le commerce, le marketing, la distribution omnicanale et la gestion des revenus, il avait déjà exercé des fonctions commerciales au sein des équipes Emirates en France.
Flavio Ghiringhelli devient Vice-Président, marchés régionaux pour l’Europe du Sud et l’Europe centrale. Directeur Général pour l’Italie depuis 2018, il dispose d’une solide expérience en ventes B2B, stratégie commerciale et développement dans l’aviation, l’hôtellerie et le tourisme.
Abdulla Al Olama est nommé Vice-Président, marchés régionaux pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Présent chez Emirates depuis 2012, il a occupé plusieurs postes dans les opérations commerciales, l’interligne et l’optimisation des revenus, avec une expérience couvrant l’Asie et l’océan Indien.
Rashid Alardha est promu Vice-Président, marchés régionaux pour l’Afrique subsaharienne. Entré chez Emirates en 2009, il a dirigé les opérations dans huit pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et de l’océan Indien, et était récemment Directeur Général pour le Sri Lanka et les Maldives.
Cette réorganisation sera pilotée par Nabil Sultan, Vice-Président Exécutif Ventes Passagers et Supervision des Marchés, afin de garantir la mise en place efficace des nouvelles équipes et stratégies commerciales.
Pierfrancesco Carino rejoint Emirates le 1er octobre comme Vice-Président, marchés régionaux pour l’Europe de l’Ouest (dont la France) et l’Europe du Nord. Fort de 20 ans d’expérience dans le commerce, le marketing, la distribution omnicanale et la gestion des revenus, il avait déjà exercé des fonctions commerciales au sein des équipes Emirates en France.
Flavio Ghiringhelli devient Vice-Président, marchés régionaux pour l’Europe du Sud et l’Europe centrale. Directeur Général pour l’Italie depuis 2018, il dispose d’une solide expérience en ventes B2B, stratégie commerciale et développement dans l’aviation, l’hôtellerie et le tourisme.
Abdulla Al Olama est nommé Vice-Président, marchés régionaux pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Présent chez Emirates depuis 2012, il a occupé plusieurs postes dans les opérations commerciales, l’interligne et l’optimisation des revenus, avec une expérience couvrant l’Asie et l’océan Indien.
Rashid Alardha est promu Vice-Président, marchés régionaux pour l’Afrique subsaharienne. Entré chez Emirates en 2009, il a dirigé les opérations dans huit pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et de l’océan Indien, et était récemment Directeur Général pour le Sri Lanka et les Maldives.
Cette réorganisation sera pilotée par Nabil Sultan, Vice-Président Exécutif Ventes Passagers et Supervision des Marchés, afin de garantir la mise en place efficace des nouvelles équipes et stratégies commerciales.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille