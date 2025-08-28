Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates organise en septembre 2025 des journées portes ouvertes dans quatre villes françaises - Depositphotos @uskarp
Après celle de juillet dernier, Emirates lance une nouvelle campagne de recrutement en France.
Des journées portes ouvertes seront organisées dans quatre villes françaises au cours du mois de septembre 2025, offrant aux candidats une opportunité directe de rejoindre le personnel de bord de la compagnie basée à Dubaï.
La compagnie recherche des profils motivés et capables d’assurer à la fois un accueil personnalisé et la sécurité des passagers.
Tous les membres du personnel de bord bénéficient d’une formation complète et reconnue internationalement dispensée au centre d’entraînement de Dubaï. Cette formation couvre les procédures de sécurité et d’urgence, les premiers secours ainsi que le service à bord.
Emirates : des sessions de recrutement à Paris, Cannes, Nantes et Toulouse
Les sessions de recrutement se tiendront :
- à Paris : le 2 septembre au M Social Hotel Paris (12 Boulevard Haussmann) et le 18 septembre au Sofitel Le Scribe Paris Opéra (1 rue Scribe) ;
- à Cannes : le 4 septembre au Mercure Cannes Mandelieu (6 Allée des Cormorans) ;
- à Nantes : le 20 septembre au Mercure Nantes Centre Grand Hôtel (4 rue du Couëdic) ;
- à Toulouse : le 22 septembre au Plaza Hotel Capitole (7 place du Capitole).
Les candidats intéressés peuvent se préinscrire en ligne pour faciliter leur participation, mais les inscriptions sur place restent possibles.
La journée inclura des évaluations, entretiens et tests destinés à sélectionner les profils les plus adaptés au métier de personnel de cabine.
Les candidats souhaitant postuler peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d’un CV en anglais et d’une photo récente. Les informations détaillées sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site officiel d’Emirates.
Emirates permet une expérience internationale
Emirates met en avant plusieurs atouts pour ses futurs équipages. Travailler pour la compagnie, c’est évoluer aux côtés de plus de 148 nationalités et en voyageant dans plus de 140 villes réparties sur six continents.
Le personnel de cabine bénéficie d’un salaire compétitif, de primes de vol, de frais d’escale, d’une participation aux bénéfices, de billets d’avion à tarif réduit ainsi que d’un logement de fonction à Dubaï.
L’an dernier, la compagnie a recruté plus de 8 000 membres de cabine dans 353 villes, et pour 2025, plus de 460 journées portes ouvertes sont prévues sur six continents.
Publié par Amelia Brille
