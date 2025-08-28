Emirates recrute en France en septembre 2025

nouvelle campagne de recrutement en France.



Des journées portes ouvertes seront organisées dans quatre villes françaises au cours du mois de septembre 2025, offrant aux candidats une opportunité directe de rejoindre le personnel de bord de la compagnie basée à Dubaï.



Tous les membres du personnel de bord bénéficient d'une formation complète et reconnue internationalement dispensée au centre d'entraînement de Dubaï. Cette formation couvre les procédures de sécurité et d'urgence, les premiers secours ainsi que le service à bord. Après celle de juillet dernier, Emirates lance une nouvelle campagne de recrutement en France. La compagnie recherche des profils motivés et capables d'assurer à la fois un accueil personnalisé et la sécurité des passagers.



Emirates : des sessions de recrutement à Paris, Cannes, Nantes et Toulouse



Emirates permet une expérience internationale