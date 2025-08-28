TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelJobs  
Recherche avancée

Emirates recrute en France en septembre 2025

Des sessions à Paris, Cannes, Nantes et Toulouse


Emirates organise en septembre 2025 des journées portes ouvertes dans quatre villes françaises pour recruter de nouveaux membres au sein de son personnel de cabine.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Emirates organise en septembre 2025 des journées portes ouvertes dans quatre villes françaises - Depositphotos @uskarp
Emirates organise en septembre 2025 des journées portes ouvertes dans quatre villes françaises - Depositphotos @uskarp
TAP Air Portugal
Après celle de juillet dernier, Emirates lance une nouvelle campagne de recrutement en France.

Des journées portes ouvertes seront organisées dans quatre villes françaises au cours du mois de septembre 2025, offrant aux candidats une opportunité directe de rejoindre le personnel de bord de la compagnie basée à Dubaï.

La compagnie recherche des profils motivés et capables d’assurer à la fois un accueil personnalisé et la sécurité des passagers.

Tous les membres du personnel de bord bénéficient d’une formation complète et reconnue internationalement dispensée au centre d’entraînement de Dubaï. Cette formation couvre les procédures de sécurité et d’urgence, les premiers secours ainsi que le service à bord.

Emirates : des sessions de recrutement à Paris, Cannes, Nantes et Toulouse

Autres articles
Les sessions de recrutement se tiendront :

- à Paris : le 2 septembre au M Social Hotel Paris (12 Boulevard Haussmann) et le 18 septembre au Sofitel Le Scribe Paris Opéra (1 rue Scribe) ;

- à Cannes : le 4 septembre au Mercure Cannes Mandelieu (6 Allée des Cormorans) ;

- à Nantes : le 20 septembre au Mercure Nantes Centre Grand Hôtel (4 rue du Couëdic) ;

- à Toulouse : le 22 septembre au Plaza Hotel Capitole (7 place du Capitole).

Les candidats intéressés peuvent se préinscrire en ligne pour faciliter leur participation, mais les inscriptions sur place restent possibles.

La journée inclura des évaluations, entretiens et tests destinés à sélectionner les profils les plus adaptés au métier de personnel de cabine.

Les candidats souhaitant postuler peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d’un CV en anglais et d’une photo récente. Les informations détaillées sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site officiel d’Emirates.

Emirates permet une expérience internationale

Emirates met en avant plusieurs atouts pour ses futurs équipages. Travailler pour la compagnie, c’est évoluer aux côtés de plus de 148 nationalités et en voyageant dans plus de 140 villes réparties sur six continents.

Le personnel de cabine bénéficie d’un salaire compétitif, de primes de vol, de frais d’escale, d’une participation aux bénéfices, de billets d’avion à tarif réduit ainsi que d’un logement de fonction à Dubaï.

L’an dernier, la compagnie a recruté plus de 8 000 membres de cabine dans 353 villes, et pour 2025, plus de 460 journées portes ouvertes sont prévues sur six continents.


Lu 291 fois

Tags : emirates
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
ANA
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable Concept voyages H/F - CDI - (Lumbres (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
Emirates organise en septembre 2025 des journées portes ouvertes dans quatre villes françaises pour recruter de...

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
Après avoir séduit plus de 1 300 candidats l’an dernier, le forum virtuel Megève Jobs revient pour l’hiver 2025-2026...

Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Emploi GO : Club Med lance un tour de France
Le Club Med organisera en septembre et octobre un Talent Tour dans plusieurs villes de France pour recruter dans...
Dernière heure

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Emirates recrute en France en septembre 2025

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Recruteurs

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
Professionnel du Voyage et du Tourisme propose différents types de métiers allant du commerce à l’administration en...

GROUPE SALAÜN

CARREFOUR VOYAGES

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Formations tourisme

IEFT TOURISM MANAGEMENT SCHOOL

IEFT TOURISM MANAGEMENT SCHOOL
L’IEFT est l’école du management du tourisme. Elle forme chaque année plus de 300...

Un Annuaire de la Formation pour présenter les formations tourisme des Etablissements

Emploi RH : le tourisme, c’est d’abord l’humain

L'industrie touristique recrute difficilement ou ne trouve plus de candidats

L'industrie touristique recrute difficilement ou ne trouve plus de candidats
Avec la crise liée au covid-19, les entreprises touristiques vivent une révolution...

Pour une révolution des politiques RH du tourisme en France

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025
Production

Production

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways renforce son programme hiver

Qatar Airways renforce son programme hiver
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias