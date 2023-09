Batteries au lithium : les équipages commerciaux veillent à la surchauffe🔑

« Safety first »

"Le C.C.A, donne un niveau de formation minimum qui permet de prétendre au poste de PNC, cependant , les personnes que nous embauchons ont le CCA, mais ils ne pourront être considérés comme PNC qu’une fois le Stage d’Adaptation De l’Exploitant effectué"

"Dans notre compagnie ce stage Sécurité Sauvetage dure 5 jours pendant lesquels les stagiaires apprennent la totalité des procédures de sécurité propres à la Compagnie.



Tous les 12 mois, les PNC suivent des stages de maintien de leurs compétences »,

* OACI : Organisation de l'Aviation Civile

** EASA : European Union Aviation Safety Agency

La sécurité est la mission première des PNC.comme on dit souvent, et cela vaut aussi pour les équipages commerciaux. CCA (Cabin Crew Attestation) une attestation délivrée à l’issue d’une formation initiale pratique et théorique à la sécurité.En France, la formation ne peut se faire que dans un centre agréé par la DGAC. À l’issue de sa formation, le candidat devra réussir les épreuves théorique et pratique associées.Cette formation inclut le traitement des feux et des fumées à bord.indiqueadjointe PNC à la responsable des programmes de formation Sécurité Sauvetage et CRM PNC chez Air France.nous a-t-elle préciséÀ nous tous qui prenons l’avion avec tablettes et téléphones, si notre précieux compagnon numérique disparait dans les profondeurs de notre siège,.]b