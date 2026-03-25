Périgord : Lascaux IV fête ses dix ans avec une riche programmation

André Barbé est catégorique : dix ans après son inauguration, "Lascaux IV irrigue l'ensemble de la vallée de la Vézère et dynamise tout le territoire".
Cet Aquitain attaché à la Dordogne où il s'est installé avec sa famille depuis de nombreuses années, est directeur de la Sémitour Périgord, la Société d'économie mixte chargée de structurer l'offre touristique du territoire, gestionnaire de huit sites remarquables en Dordogne, dont Lascaux IV mais aussi Lascaux II, le Château de Biron et le Cloître de Cadouin.
Lascaux IV est le premier fac-similé représentant l'intégralité de la grotte originale de Lascaux, découverte en septembre 1940 par quatre jeunes gens : Simon Coencas, Georges Amiel, Jacques Marsal et Marcel Ravidat.
Aujourd'hui, c'est "l'un des sites culturels incontournables du Périgord avec quelque 400 000 visiteurs annuels (de 148 nationalités), un chiffre remarquable pour un territoire rural", assure André Barbé.
Ouvert 11 mois sur 12, employant 95 personnes en CDI tout l'année mais 250 l'été si l'on inclut les saisonniers, ce site génère d'importantes retombées économiques.
Selon André Barbé, ce succès "témoigne d'un projet bien pensé et d'un parcours cohérent avec l'ambition initiale qui était de valoriser l'art pariétal et de le rendre accessible au plus grand nombre".
Pensé à l'origine comme un espace immersif et digital, Lascaux IV a finalement fait un choix à rebours : placer l'humain au cœur de la transmission, avec la présence de médiateurs. Parce que "l'émotion ne se programme pas sur une tablette".
Cet Aquitain attaché à la Dordogne où il s'est installé avec sa famille depuis de nombreuses années, est directeur de la Sémitour Périgord, la Société d'économie mixte chargée de structurer l'offre touristique du territoire, gestionnaire de huit sites remarquables en Dordogne, dont Lascaux IV mais aussi Lascaux II, le Château de Biron et le Cloître de Cadouin.
Lascaux IV est le premier fac-similé représentant l'intégralité de la grotte originale de Lascaux, découverte en septembre 1940 par quatre jeunes gens : Simon Coencas, Georges Amiel, Jacques Marsal et Marcel Ravidat.
Aujourd'hui, c'est "l'un des sites culturels incontournables du Périgord avec quelque 400 000 visiteurs annuels (de 148 nationalités), un chiffre remarquable pour un territoire rural", assure André Barbé.
Ouvert 11 mois sur 12, employant 95 personnes en CDI tout l'année mais 250 l'été si l'on inclut les saisonniers, ce site génère d'importantes retombées économiques.
Selon André Barbé, ce succès "témoigne d'un projet bien pensé et d'un parcours cohérent avec l'ambition initiale qui était de valoriser l'art pariétal et de le rendre accessible au plus grand nombre".
Pensé à l'origine comme un espace immersif et digital, Lascaux IV a finalement fait un choix à rebours : placer l'humain au cœur de la transmission, avec la présence de médiateurs. Parce que "l'émotion ne se programme pas sur une tablette".
Pour les dix ans, un spectacle immersif et une visite-enquête
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Pour célébrer les dix ans de ce succès, a été imaginée une riche programmation mêlant expériences immersives, soirées gastronomiques, spectacles et visites inédites égrenées tout au long de l'année 2026.
Dès février 2026, Lascaux IV a dévoilé un nouveau spectacle immersif, "Une seule humanité", qui invite le visiteur à redécouvrir ce qui relie les humains depuis la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui.
En mars, une exposition multi-artistes a été installée, pour trois semaines, dans le hall du bâtiment conçu par Kjetil Theorsen et le cabinet Snøhetta.
En avril, Lascaux IV dévoilera une nouvelle expérience de visite-enquête, intitulé "Les secrets de la pointe de sagaie".
Le week-end du 8 mai (Armistice) sera l'occasion d'une nouvelle visite intitulée "Lascaux, chronique d'une découverte en temps de guerre".
Pour la Fête de la musique, les 20 et 21 juin, une visite contée destinée aux enfants explorera la musique à l'époque préhistorique.
Le 12 septembre, pour l'anniversaire de la découverte, sera proposée une visite jumelée de Lascaux II et de Lascaux IV.
Les 19 et 20 septembre, pour les journées du Patrimoine, est prévue une visite jumelée des facsimilés : Lascaux II, Lascaux IV et l'Atelier des Fac-Similés du Périgord. Une occasion unique de comprendre les techniques de reproduction et leurs enjeux.
A l'automne, l'architecture de Lascaux IV sera mise à l'honneur à travers un ouvrage-hommage dirigé par l'historien Frédéric Migayrou.
S'y ajouteront en novembre, une exposition photo autour du projet Lascaux IV, en décembre une projection du film sur les dix ans de Lascaux et, pendant les vacances de Noël, une soirée "Art pariétal et gastronomie".
Dès février 2026, Lascaux IV a dévoilé un nouveau spectacle immersif, "Une seule humanité", qui invite le visiteur à redécouvrir ce qui relie les humains depuis la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui.
En mars, une exposition multi-artistes a été installée, pour trois semaines, dans le hall du bâtiment conçu par Kjetil Theorsen et le cabinet Snøhetta.
En avril, Lascaux IV dévoilera une nouvelle expérience de visite-enquête, intitulé "Les secrets de la pointe de sagaie".
Le week-end du 8 mai (Armistice) sera l'occasion d'une nouvelle visite intitulée "Lascaux, chronique d'une découverte en temps de guerre".
Pour la Fête de la musique, les 20 et 21 juin, une visite contée destinée aux enfants explorera la musique à l'époque préhistorique.
Le 12 septembre, pour l'anniversaire de la découverte, sera proposée une visite jumelée de Lascaux II et de Lascaux IV.
Les 19 et 20 septembre, pour les journées du Patrimoine, est prévue une visite jumelée des facsimilés : Lascaux II, Lascaux IV et l'Atelier des Fac-Similés du Périgord. Une occasion unique de comprendre les techniques de reproduction et leurs enjeux.
A l'automne, l'architecture de Lascaux IV sera mise à l'honneur à travers un ouvrage-hommage dirigé par l'historien Frédéric Migayrou.
S'y ajouteront en novembre, une exposition photo autour du projet Lascaux IV, en décembre une projection du film sur les dix ans de Lascaux et, pendant les vacances de Noël, une soirée "Art pariétal et gastronomie".
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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