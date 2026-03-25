Périgord : Lascaux IV fête ses dix ans avec une riche programmation

André Barbé est catégorique : dix ans après son inauguration, "Lascaux IV irrigue l'ensemble de la vallée de la Vézère et dynamise tout le territoire".



Cet Aquitain attaché à la Dordogne où il s'est installé avec sa famille depuis de nombreuses années, est directeur de la Sémitour Périgord, la Société d'économie mixte chargée de structurer l'offre touristique du territoire, gestionnaire de huit sites remarquables en Dordogne, dont Lascaux IV mais aussi Lascaux II, le Château de Biron et le Cloître de Cadouin.



Lascaux IV est le premier fac-similé représentant l'intégralité de la grotte originale de Lascaux, découverte en septembre 1940 par quatre jeunes gens : Simon Coencas, Georges Amiel, Jacques Marsal et Marcel Ravidat.



Aujourd'hui, c'est "l'un des sites culturels incontournables du Périgord avec quelque 400 000 visiteurs annuels (de 148 nationalités), un chiffre remarquable pour un territoire rural" , assure André Barbé.



Ouvert 11 mois sur 12, employant 95 personnes en CDI tout l'année mais 250 l'été si l'on inclut les saisonniers, ce site génère d'importantes retombées économiques.



Selon André Barbé, ce succès "témoigne d'un projet bien pensé et d'un parcours cohérent avec l'ambition initiale qui était de valoriser l'art pariétal et de le rendre accessible au plus grand nombre" .



Pensé à l'origine comme un espace immersif et digital, Lascaux IV a finalement fait un choix à rebours : placer l'humain au cœur de la transmission, avec la présence de médiateurs. Parce que "l'émotion ne se programme pas sur une tablette".