Boomerang Voyages : 65 Club Coralia, 32 Kappa Club et 13 Club Eldorador pour cet été

Du séjour balnéaire aux circuits découverte, en passant par les combinés mais surtout par les clubs de vacances : l’offre est structurée pour permettre aux agents de voyages de répondre avec précision aux attentes du marché.
Pour cet été, le tour-opérateur a conçu une programmation faisant la part belle aux destinations refuges du bassin méditerranéen. Si les best-sellers éprouvés sur le Cap-Vert, la République Dominicaine ou encore les Canaries restent des piliers du catalogue, ils sont rejoints par 18 nouveautés clubs. L'Espagne (Andalousie et Baléares), l'Italie et la Grèce forment le socle de cette production renforcée.
La force logistique reste un atout majeur : outre les départs de Paris, le TO assure une couverture exhaustive des aéroports régionaux et frontaliers, appliquant une logique de proximité maximale pour faciliter le départ des clients.
Pour cet été, le tour-opérateur a conçu une programmation faisant la part belle aux destinations refuges du bassin méditerranéen. Si les best-sellers éprouvés sur le Cap-Vert, la République Dominicaine ou encore les Canaries restent des piliers du catalogue, ils sont rejoints par 18 nouveautés clubs. L'Espagne (Andalousie et Baléares), l'Italie et la Grèce forment le socle de cette production renforcée.
La force logistique reste un atout majeur : outre les départs de Paris, le TO assure une couverture exhaustive des aéroports régionaux et frontaliers, appliquant une logique de proximité maximale pour faciliter le départ des clients.
Club Coralia
Avec 65 clubs cet été, Club Coralia propose une expérience centrée sur le plaisir, la détente et la convivialité. Dans des hôtels confortables, les clients profitent d'une formule tout inclus et d'une équipe d'animation francophone formée et passionnée.
Côté nouveauté, on retiendra l'ouverture du Club Coralia Bleart 4* en Albanie, qui vient renforcer la présence du TO dans cette destination montante.
Trois nouveaux produits illustrent une fois de plus la compétitivité de la sélection « Prix Malins » pour cette saison :
• À Majorque, le Club Coralia O7 Cala Ratjada 3* s'impose dès 490€ la semaine en tout inclus avec son style méditerranéen et sa localisation privilégiée.
• En Crète, le Club Coralia Royal Imperial Belvédère 4* offre une vue panoramique sur la mer Égée depuis ses 6 piscines, dès 630€ la semaine tout compris.
• En Sardaigne, le Club Coralia Horse Country Resort Congress & Spa 4* séduit par sa pinède et son centre équestre dès 500€ la semaine tout compris.
Côté nouveauté, on retiendra l'ouverture du Club Coralia Bleart 4* en Albanie, qui vient renforcer la présence du TO dans cette destination montante.
Trois nouveaux produits illustrent une fois de plus la compétitivité de la sélection « Prix Malins » pour cette saison :
• À Majorque, le Club Coralia O7 Cala Ratjada 3* s'impose dès 490€ la semaine en tout inclus avec son style méditerranéen et sa localisation privilégiée.
• En Crète, le Club Coralia Royal Imperial Belvédère 4* offre une vue panoramique sur la mer Égée depuis ses 6 piscines, dès 630€ la semaine tout compris.
• En Sardaigne, le Club Coralia Horse Country Resort Congress & Spa 4* séduit par sa pinède et son centre équestre dès 500€ la semaine tout compris.
Kappa Club
Les 32 Kappa Club quant à eux, ciblent une clientèle désireuse de concilier le confort d’un hôtel haut de gamme et l’immersion culturelle. Le concept repose sur les célèbres « Instants Kappa » (jusqu'à 5 par semaine). Ces moments privilégiés, inclus dans le prix, permettent de découvrir la culture locale de manière authentique : déjeuners chez l'habitant, rencontres avec des artisans ou encore soirées au rythme local…
Parmi les nouvelles pépites, on compte le Kappa Club Iberostar Selection Montenegro 5* récemment mis à l'honneur lors d'une campagne taxi. Il offre un accès direct à la plage de Bečići, à proximité de la cité médiévale de Budva dès 745€ la semaine.
En Sicile, avec le Kappa Club Baia Samuele 4*, ou à Majorque au Kappa Club Iberostar Waves Cala Domingos 4*, les équipes sont aussi prêtes à faire découvrir ces destinations sous un angle immersif et exclusif.
Parmi les nouvelles pépites, on compte le Kappa Club Iberostar Selection Montenegro 5* récemment mis à l'honneur lors d'une campagne taxi. Il offre un accès direct à la plage de Bečići, à proximité de la cité médiévale de Budva dès 745€ la semaine.
En Sicile, avec le Kappa Club Baia Samuele 4*, ou à Majorque au Kappa Club Iberostar Waves Cala Domingos 4*, les équipes sont aussi prêtes à faire découvrir ces destinations sous un angle immersif et exclusif.
Club Eldorador
Avec 13 clubs, cette marque s'adresse aux tribus les plus actives. Le programme exclusif Eldo Sport+ propose, sans supplément, jusqu’à 3 disciplines sportives encadrées par des coachs professionnels.
La star de la saison est le tout nouveau Club Eldorador Alexandros Palace 5* situé à Thessalonique proposé à partir de 770€ la semaine en tout inclus. Bordé par une plage labellisée Pavillon Bleu, il combine détente (deux piscines et un spa d'exception) et sport intensif avec deux thématiques fortes :
• Fitness : plus de 10 disciplines (cross training, pilates, rebounding, yoga...)
• Padel : un sport en plein essor
La star de la saison est le tout nouveau Club Eldorador Alexandros Palace 5* situé à Thessalonique proposé à partir de 770€ la semaine en tout inclus. Bordé par une plage labellisée Pavillon Bleu, il combine détente (deux piscines et un spa d'exception) et sport intensif avec deux thématiques fortes :
• Fitness : plus de 10 disciplines (cross training, pilates, rebounding, yoga...)
• Padel : un sport en plein essor
L'opportunité : « Clubs en folie »
Pour soutenir la dynamique de vente, l'opération « Clubs en folie » propose des réductions de -25% (et parfois plus) sur la production club jusqu’à la fin du mois.
« Cette opération est l'occasion pour nos partenaires agents de voyages de proposer des produits combinant accessibilité et diversité d'expériences, que ce soit pour les départs de dernière minute des ponts de mai ou pour les réservations estivales », souligne Christophe Buvot, Directeur Commercial de Boomerang Voyages.
Pour accompagner les agences et les former aux nouveautés, le tour-opérateur s'appuie sur une équipe commerciale de 9 délégués couvrant l'ensemble du territoire sous la direction de Christophe Buvot. Ce maillage est complété par un service de réservation 100% basé en France et un service dédié aux groupes.
« Cette opération est l'occasion pour nos partenaires agents de voyages de proposer des produits combinant accessibilité et diversité d'expériences, que ce soit pour les départs de dernière minute des ponts de mai ou pour les réservations estivales », souligne Christophe Buvot, Directeur Commercial de Boomerang Voyages.
Pour accompagner les agences et les former aux nouveautés, le tour-opérateur s'appuie sur une équipe commerciale de 9 délégués couvrant l'ensemble du territoire sous la direction de Christophe Buvot. Ce maillage est complété par un service de réservation 100% basé en France et un service dédié aux groupes.
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