Boomerang Voyages : 65 Club Coralia, 32 Kappa Club et 13 Club Eldorador pour cet été

Du séjour balnéaire aux circuits découverte, en passant par les combinés mais surtout par les clubs de vacances : l’offre est structurée pour permettre aux agents de voyages de répondre avec précision aux attentes du marché.



Pour cet été, le tour-opérateur a conçu une programmation faisant la part belle aux destinations refuges du bassin méditerranéen. Si les best-sellers éprouvés sur le Cap-Vert, la République Dominicaine ou encore les Canaries restent des piliers du catalogue, ils sont rejoints par 18 nouveautés clubs. L'Espagne (Andalousie et Baléares), l'Italie et la Grèce forment le socle de cette production renforcée.



La force logistique reste un atout majeur : outre les départs de Paris, le TO assure une couverture exhaustive des aéroports régionaux et frontaliers, appliquant une logique de proximité maximale pour faciliter le départ des clients.