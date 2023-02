Boomerang Voyages : "parmi les 2 ou 3 premiers TO français" d’ici la fin 2023

Avec trois concepts distincts et complémentaires (Kappa Club, Club Eldorador et Club Coralia), Boomerang se targue d’avoir « l’offre la plus complète et diversifiée du marché français en matière de clubs ».



« Nous sommes les seuls en France, et peut-être même au monde à avoir ce positionnement capable de répondre à toutes les attentes du client qui veut partir en club » déclare Olivier Kervella.



Rappelons que les clubs Coralia, festifs et conviviaux, constituent un peu l’entrée de gamme de la marque alors que les Eldorador, à vocation premium, sont axés sur les familles et le sport. Les Kappa quant à eux sont propices à la découverte et aux rencontres locales.