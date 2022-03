Boomerang : la Tunisie et le Maroc à nouveau dans le TOP 5

Depuis janvier, certaines destinations fonctionnent très très bien, notamment le bassin Méditerranéen avec la Grèce et l’Espagne et nous notons une reprise importante sur la Tunisie et le Maroc.



Zanzibar et Dubaï restent de belles destinations en long-courrier et Maurice pointe son nez dans le top 10 depuis deux mois

», lance Philippe Sangouard directeur de Boomerang Voyages à l’occasion du Ditex.La Tunisie et le Maroc font même leur entrée dans le Top 5 des destinations du TO en nombre de pax.Sur l’Asie en revanche, l’activité reste timide. Le continent s’ouvre peu à peu aux voyageurs : Cambodge, Vietnam, Indonésie, Thaïlande … les protocoles s’allègent.