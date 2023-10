Boomerang Voyages accélère sur le marché des circuits

Parallèlement, Boomerang met en place le concept des Nuits Insolites à Maurice et en Thaïlande. Le Kappa Monk convie quant à lui les voyageurs à passer une journée au rythme des moines du temple de Tkuapa en Thaïlande.



Le repas chez l’habitant demeure une valeur sûre avec pas moins de 30 000 voyageurs sur 14 destinations en 2023. Par ailleurs Kappa s’engage d’ici 2025 à absorber 100% des émissions carbone de ses voyageurs et de ses salariés. En outre 100% des gobelets à usage unique, des pailles et des bouteilles d’eau seront bannis l’an prochain.



Concernant les Clubs Coralia, davantage axés sur la fête, Boomerang Voyages en propose 30 cet hiver sur 19 destinations dont 7 nouveautés : Club Coralia Pickalbatros White Beach Resort Taghazout 5* au Maroc ; Fihalhohi Island Resort Maldives 4* ; Fiesta Resort 4* au Costa Rica ; Sunscape Dominicus La Romana 4* en République Dominicaine ; Tropitel Resort 5* en Egypte ; Le Menara Khaolak 5* en Thaïlande ; et l’Iberostar Laguna Azul 5* à Cuba.



Enfin, au niveau des Eldorador, appropriés pour les familles et passionnés de sport, trois nouveautés : Club Eldorador Kenzi Agdal Medina 5* au Maroc ; Ocean Riviera Paradise 5* au Mexique ; et Avani Khao Lak 5* en Thaïlande.



Au sein des clubs Eldorador, de nouvelles activités sont proposées : du long board pour les ados ; du sea scooter pour les enfants ; un jeu de piste pour découvrir Phuket.