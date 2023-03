Andera Partners va accompagner NG Travel dans la recomposition de son capital

une offre large de clubs de vacances, une approche ESG engagée, un outil technologique extrêmement performant, ainsi qu’un modèle économique différenciant s’appuyant sur une distribution multi-canal BtoB/BtoC (marques Promoséjours, Directours et Jet tours)

Fondé en 2008, le groupe NG Travel base sa stratégie sur "".NG Travel propose une offre de plus de 100 clubs, segmentée autour de trois marques (Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador), et a ouvert fin 2022 son 1er hôtel à Bali sous la marque Kappa Senses.Fort d’une équipe de près de 200 collaborateurs, le groupe affiche un chiffre d’affaires 2022 de plus de 400 M€ et une présence sur le marché italien sous la marque Kappa Viaggi.