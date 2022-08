Kappa Senses : NG Travel lance son premier hôtel au cœur des rizières de Bali

Les restaurants du resort, appelés, renforce la philosophie du Kappa Senses Ubud, qui consiste à proposer un voyage sensoriel tout au long du séjour., propose une sélection des meilleurs plats indonésiens et occidentaux préparés avec des techniques modernes et des équipements de pointe.situé au bord de la piscine principale. Il propose ses plats phares toute la journée et une touche méditerranéenne s’y ajoute le soir., ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, invite les clients à savourer un voyage culinaire magique à travers les cuisines diverses et fascinantes de l’empire Majapahit.En outre,surplombant la jungle et les rizières verdoyantes d’Ubud, ainsi qu’une bibliothèque et une boutique flottantes sont disponibles pour divertir les clients sans avoir à quitter le complexe.Enfin,. Il offre un havre de sérénité et des loisirs divers pour un ultime éveil des sens.D’une superficie de plus de 1 000 m², le spa comprend sept salles de soins, des salons de beauté et de coiffure, des bassins de vitalité, une salle de sport, un hammam, un sauna et une douche Vichy.Les soins proposés combinent l’efficacité du "Toucher Clarins" (méthode manuelle) avec des extraits de plantes et d’huiles essentielles.Banjar Tanggayuda, Jalan Taman Sari,Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali 80571,IndonésieEmail: info.ubud@kappasenses.com Site Web: www.kappasenses.com Information auprès de Santi Triana, directrice ventes et marketing du Kappa Senses UbudEmail: dosm.ubud@kappasenses.com Mobile: +628123808070