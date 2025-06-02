Crète avec FRAM : l'île des Dieux pour tous les voyageurs

La Crète, c'est bien plus qu'une grande île grecque. C'est une destination à part entière, avec ses montagnes qui plongent vers la mer, ses villages où le temps semble s'être arrêté, ses plages de sable rose et ses palais minoens. Et c'est aussi, pour FRAM, l'une des destinations phares de l'été.



Ce que l'on sait moins, c'est à quel point l'offre de clubs du voyagiste y est diverse. Familles avec enfants, couples en quête de sérénité, curieux en mal de découvertes, amateurs de bonne table… Chaque profil de voyageur y trouve le club qui lui convient.



Pour les familles : des clubs pensés pour les petits et les grands

La Crète est l'une des destinations les plus appréciées des familles qui voyagent avec FRAM, et pour cause. Plusieurs clubs de l'île répondent tout par aux attentes des parents comme des enfants.



Le Club Jumbo Elounda Residence Hotel & Water Park (4*), perché sur les collines d'Elounda avec une vue panoramique sur le golfe de Mirabello et la forteresse de Spinalonga, en est l'exemple parfait. Son parc aquatique est un vrai point fort pour les familles, qui peuvent alterner glissades et baignades pendant que les parents profitent du cadre exceptionnel tout autour.

À Réthymnon, le Framissima Premium Aquila Rithymna Beach (5*) pousse le concept encore plus loin. Installé dans 8 hectares de jardins paysagers, en bordure d'une plage de 500 mètres, cet établissement récompensé « meilleur resort familial de luxe en Grèce 2025 » propose quatre piscines, cinq restaurants et d'importantes installations dédiées aux enfants. Les mini clubs y accueillent les 4-12 ans six jours sur sept pendant les vacances scolaires, encadrés par des pilotes-vacances FRAM francophones. Les ados ont eux aussi leur programme dédié. Et les chambres familiales offrent l'espace et l'intimité dont les parents ont besoin pour vraiment décompresser.



Pour les amateurs de détente : mer, montagne et bien-être

Ceux qui viennent en Crète pour se ressourcer ont également de quoi faire. La géographie de l'île, avec ses falaises qui tombent dans une mer turquoise et ses montagnes toujours présentes à l'horizon, crée des décors naturellement apaisants.

Le Framissima Mitsis Bali Paradise (4*), face à la baie de Bali, en est une belle illustration : la vue sur la mer y est constante, le rythme doux. Dans la zone d'Agios Nikolaos - l'une des plus belles de Crète -, le Framissima Evasion Miramare Resort & Spa (4*) est construit à flanc de falaises et offre une vue imprenable sur le golfe de Mirabello. Trois piscines, un spa, une ambiance calme à moins d'un kilomètre d'Agios Nikolaos : le cocktail est parfait pour qui cherche à recharger les batteries sans s'ennuyer.



Le Framissima Premium Out of the Blue Resort (5*), à Agia Pelagia côté hérakliote, est lui aussi réputé pour ses espaces aquatiques et sa vue sur la mer. Quant au Framissima Evasion Sentido Amounda Bay (4*), il complète cette sélection de clubs orientés bien-être avec ses infrastructures de qualité face à la mer.



Pour les curieux : culture et découverte depuis le club

Partir en club ne signifie pas renoncer à la découverte. En Crète, FRAM l'a bien compris : plusieurs établissements sont idéalement positionnés pour explorer l'île. Le Club Jumbo Magda (4*), situé près d'Héraklion, est un bon exemple de cet équilibre : petit hôtel familial et convivial, à majorité francophone, il sert de point de départ à des excursions incluant la visite du palais de Knossos, de La Canée, de villages crétois authentiques ou encore de l'île de Spinalonga.



Dans la zone d'Elounda, le Club Jumbo Elounda Residence Hotel & Water Park donne directement sur cette partie de l'île chargée d'histoire. Spinalonga - l'ancienne forteresse vénitienne devenue île des lépreux - est accessible en bateau depuis le port voisin. Une excursion qui marque durablement ceux qui la font. Le Framissima Premium Mirabello Bay Luxury Resort (5*), dans cette même baie sublime, à deux kilomètres de la ville d'Agios Nikolaos, offre lui aussi cet accès immédiat à la Crète orientale et à son patrimoine, avec en prime deux plages privées et un spa.



Pour les épicuriens : la table crétoise à l'honneur

La gastronomie crétoise est l'une des meilleures de Méditerranée. Huile d'olive, herbes aromatiques, fromages locaux, poissons et fruits de mer : la cuisine de l'île mérite qu'on lui consacre du temps. Plusieurs clubs FRAM ont fait de la restauration un véritable axe de différenciation.



Le Framissima Premium Mirabello Bay Luxury Resort a d'ailleurs été labellisé « Ambassadeur de la Gastronomie Grecque 2025 » : une reconnaissance qui dit beaucoup de la place accordée à la table dans ce club 5 étoiles. Le Framissima Premium Aquila Rithymna Beach, de son côté, propose cinq restaurants dont des spécialités crétoises. Les clients ne tarissent pas d'éloges sur la qualité des buffets.



Et pour ceux qui ne veulent pas d'un club





Une seule île, et autant de « Crète » que de façons de voyager. Voilà sans doute pourquoi la destination ne cesse de progresser dans les carnets de route des Français. Ceux qui y sont déjà allés le savent : on ne rentre pas de Crète sans avoir envie d'y retourner.



👉 Toute l'offre FRAM en Crète est disponible sur fram.fr Un dernier point, souvent méconnu : FRAM en Crète, ce ne sont pas que des clubs. La destination accueille aussi une sélection d'hôtels sans animation, pour les voyageurs qui préfèrent construire leur séjour à leur rythme. Cette offre « non labellisée » représente une part croissante des réservations, preuve que la Crète attire des profils de plus en plus variés.Une seule île, et autant de « Crète » que de façons de voyager. Voilà sans doute pourquoi la destination ne cesse de progresser dans les carnets de route des Français. Ceux qui y sont déjà allés le savent : on ne rentre pas de Crète sans avoir envie d'y retourner.