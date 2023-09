Top of travel fête ses 25 ans

Je suis très heureux de fêter cet anniversaire avec mes équipes, celles du siège à Paris et nos commerciaux en province. L’année 1998 a été marquée par 3 dates importantes : la victoire de la France à la coupe du monde de football, la création de Top of travel et pour mon plus grand bonheur, la naissance de ma 3ème fille

» déclare Helmut Stückelschweiger , président directeur général de Top of travel.Ce week-end a aussi permis àde présenter les nouveaux arrivants au sein de l’équipe et de remercier tous les collaborateurs pour leurs efforts continus et leur professionnalisme quotidiens.