Evénements écoresponsables : Tcheen veut se développer à l'échelle nationale

Nous sommes basés à Bordeaux, mais travaillons à travers la France. Nous aidons les entreprises à organiser le plus facilement possible leurs événements et qui plus est, de façon écoresponsable.



Pour ce faire, nous sélectionnons des prestataires événementiels que nous évaluons sur des critères environnementaux et sociaux.



Il s’agit de lieux de réception avec ou sans hébergement, de food trucks, d’animations culinaires, d’activités pour les team buildings, les soirées, etc. ainsi que tout ce qui va être services au sens large : photos, matériel technique, hôtesse…



L’entreprise existe depuis janvier 2020. Aujourd’hui, nous recensons plus de 1 000 prestataires sur toute la France. Nous en référençons en moyenne dix nouveaux par semaine.



Nous croisons nos sourcing prestataires avec les besoins entrants de nos clients, pour être le plus pertinent possible.



Les particuliers peuvent utiliser la plateforme, mais nous sommes vraiment focus sur le B2B. 95% de notre activité se fait en B2B.



Aujourd'hui, 80% de nos clients sont en Nouvelle-Aquitaine, alors que l'on peut travailler partout en France. Nous avons un bon potentiel de développement.

Nous sommes en train de finaliser une levée de fonds pour permettre notre développement à l'échelle nationale. Nous échangeons avec des agences événementielles qui souhaitent faire de la croissance externe et qui voient un intérêt à s'adosser à une solution de plateforme.



Cela leur permettra de réduire leurs coûts pour répondre à certaines demandes clients assez faciles. Pour nous, l'intérêt est de s'adosser à une agence événementielle pour des besoins clients plus complexes, par exemple des congrès ou des séminaires d’ampleur. Cela permet d'avoir une offre globale cohérente.

Ce ne sera pas pour du développement technique, car la plateforme marche bien. En quatre ans, nous l'avons bien développée.



La levée de fonds permettra de répondre à un large plan de communication et d'acquisition commerciale.



L’objectif est le développement commercial avec l'embauche de commerciaux B2B. Ensuite, nous voulons continuer à développer notre stratégie via de la rédaction de contenus, du networking, de la publicité Google Ads et Social Ads. Nous aimerions également faire de l'influence auprès d'office managers, de RH et des relations presse.



En fonction de la maturité de nos clients, si la demande est là, nous aimerions pouvoir aller plus loin sur le volet RSE, en développant notamment un calculateur carbone.