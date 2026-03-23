Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Sydney, une ouverture stratégique au cœur du Pacifique Sud
Avec le lancement d’une liaison directe entre Papeete et Sydney opérée deux fois par semaine dès le 14 décembre 2026, Air Tahiti Nui poursuit le développement de son réseau international et consolide son ancrage dans le Pacifique Sud. Cette route s’inscrit dans la stratégie de la compagnie qui vise à renforcer durablement la connectivité de la Polynésie française avec les grands pôles régionaux du Pacifique Sud.
Air Tahiti Nui opèrera deux vols par semaine, offrant aux voyageurs une option directe, régulière et sans escale entre Tahiti et l’Australie, les lundis et jeudis à l’aller (PPT-SYD) et les mardis et vendredis au retour (SYD-PPT).
Sydney offre à la compagnie à la fleur de tiaré des perspectives de développement tant sur le segment loisirs que sur les flux touristiques à forte valeur ajoutée. Le marché australien, en croissance, constitue un levier stratégique pour diversifier les clientèles et renforcer l’attractivité de la destination Polynésie française, qui a enregistré un record de fréquentation en 2025.
Au-delà du trafic passagers, cette ouverture soutient également le développement des échanges économiques et du fret entre les deux territoires. Cette liaison offre également aux voyageurs australiens plus de confort et davantage de fréquences en combinaison avec la desserte bi-hebdomadaire d’Auckland en Nouvelle-Zélande.
Air Tahiti Nui opèrera deux vols par semaine, offrant aux voyageurs une option directe, régulière et sans escale entre Tahiti et l’Australie, les lundis et jeudis à l’aller (PPT-SYD) et les mardis et vendredis au retour (SYD-PPT).
Sydney offre à la compagnie à la fleur de tiaré des perspectives de développement tant sur le segment loisirs que sur les flux touristiques à forte valeur ajoutée. Le marché australien, en croissance, constitue un levier stratégique pour diversifier les clientèles et renforcer l’attractivité de la destination Polynésie française, qui a enregistré un record de fréquentation en 2025.
Au-delà du trafic passagers, cette ouverture soutient également le développement des échanges économiques et du fret entre les deux territoires. Cette liaison offre également aux voyageurs australiens plus de confort et davantage de fréquences en combinaison avec la desserte bi-hebdomadaire d’Auckland en Nouvelle-Zélande.
Une nouvelle direction pour accélérer le développement
La nomination de Lionel Guérin au poste de Directeur Général, le 11 février 2026 marque une autre étape importante sur la trajectoire d’Air Tahiti Nui. Dirigeant expérimenté du transport aérien, il apporte une expertise reconnue en matière de transformation d’entreprises et de développement stratégique.
Entré au Conseil d’administration d’Air Tahiti Nui en avril 2025, il a aujourd’hui pour mission de conduire une nouvelle phase du développement de la compagnie, fondée sur une performance durable, une gouvernance exigeante et une mobilisation collective des équipes.
Sa feuille de route s’inscrit dans un objectif clair : accompagner la compagnie en renforçant sa compétitivité, et transmettre les clés d’une trajectoire de croissance durable aux équipes.
Au cœur de cette dynamique, un plan de transformation baptisé « I mua 2032 » vise à accélérer les prises de décision, renforcer l’agilité de l’entreprise, et mobiliser les équipes autour d’un projet commun. Cette démarche repose sur une approche collective, construite avec les collaborateurs, afin d’intégrer durablement ces évolutions positives dans l’entreprise.
« Air Tahiti Nui est bien plus qu’une compagnie aérienne. Elle est un lien vital entre la Polynésie française et le reste du monde, un symbole d’ouverture, de fierté et de responsabilité. Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée et pleinement engagé à conduire, avec l’ensemble des équipes, une trajectoire de performance durable, fidèle aux valeurs et à l’identité polynésiennes. », déclare le nouveau dirigeant.
Entré au Conseil d’administration d’Air Tahiti Nui en avril 2025, il a aujourd’hui pour mission de conduire une nouvelle phase du développement de la compagnie, fondée sur une performance durable, une gouvernance exigeante et une mobilisation collective des équipes.
Sa feuille de route s’inscrit dans un objectif clair : accompagner la compagnie en renforçant sa compétitivité, et transmettre les clés d’une trajectoire de croissance durable aux équipes.
Au cœur de cette dynamique, un plan de transformation baptisé « I mua 2032 » vise à accélérer les prises de décision, renforcer l’agilité de l’entreprise, et mobiliser les équipes autour d’un projet commun. Cette démarche repose sur une approche collective, construite avec les collaborateurs, afin d’intégrer durablement ces évolutions positives dans l’entreprise.
« Air Tahiti Nui est bien plus qu’une compagnie aérienne. Elle est un lien vital entre la Polynésie française et le reste du monde, un symbole d’ouverture, de fierté et de responsabilité. Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée et pleinement engagé à conduire, avec l’ensemble des équipes, une trajectoire de performance durable, fidèle aux valeurs et à l’identité polynésiennes. », déclare le nouveau dirigeant.
Un produit différenciant et une montée en gamme
L’objectif est clairement affiché : consolider le rôle stratégique d’Air Tahiti Nui comme acteur clé du développement touristique et économique de la Polynésie française. Véritable lien entre le Fenua et le reste du monde, la compagnie joue un rôle structurant dans l’accessibilité de la destination et dans la dynamique de son industrie touristique.
Dans ce contexte, la nouvelle phase engagée vise à conjuguer performance, qualité de service et fidélité à l’identité polynésienne, afin de renforcer durablement sa position sur le long-courrier.
Si ces initiatives visent à accélérer le développement, elles s’appuient sur des bases solides. A son arrivée à la tête de la compagnie, Lionel Guérin a pu constater qu’Air Tahiti Nui bénéficie d’une marque forte, d’une clientèle fidèle et d’un produit maintes fois récompensé, reconnu pour son caractère immersif, enraciné dans la culture polynésienne.
La compagnie entend poursuivre la montée en gamme de son offre déjà engagée en 2025, notamment à travers l’amélioration continue de l’expérience à bord, la modernisation progressive des cabines et le renforcement des services digitaux. La compagnie a notamment revu entièrement l’expérience passager de la classe Mānava Premium en fin d’année dernière, et prévoit de nouveaux éléments de confort en Poerava Business en 2026.
La flotte actuelle de Boeing 787-9, fera l’objet d’optimisations en continu, d’ici la prochaine phase de renouvellement prévue à l’horizon 2032, mettant en compétition Boeing et Airbus pour de nouveaux appareils.
Parallèlement, Air Tahiti Nui va ajuster plus activement ses capacités et en renforçant sa présence sur des marchés à fort potentiel, notamment en Asie et dans le Pacifique. L’ouverture de Sydney s’inscrit pleinement dans cette logique, tout comme le développement des accords de partage de codes et des partenariats interlignes, qui constituent un levier de croissance important.
Dans ce contexte, la nouvelle phase engagée vise à conjuguer performance, qualité de service et fidélité à l’identité polynésienne, afin de renforcer durablement sa position sur le long-courrier.
Si ces initiatives visent à accélérer le développement, elles s’appuient sur des bases solides. A son arrivée à la tête de la compagnie, Lionel Guérin a pu constater qu’Air Tahiti Nui bénéficie d’une marque forte, d’une clientèle fidèle et d’un produit maintes fois récompensé, reconnu pour son caractère immersif, enraciné dans la culture polynésienne.
La compagnie entend poursuivre la montée en gamme de son offre déjà engagée en 2025, notamment à travers l’amélioration continue de l’expérience à bord, la modernisation progressive des cabines et le renforcement des services digitaux. La compagnie a notamment revu entièrement l’expérience passager de la classe Mānava Premium en fin d’année dernière, et prévoit de nouveaux éléments de confort en Poerava Business en 2026.
La flotte actuelle de Boeing 787-9, fera l’objet d’optimisations en continu, d’ici la prochaine phase de renouvellement prévue à l’horizon 2032, mettant en compétition Boeing et Airbus pour de nouveaux appareils.
Parallèlement, Air Tahiti Nui va ajuster plus activement ses capacités et en renforçant sa présence sur des marchés à fort potentiel, notamment en Asie et dans le Pacifique. L’ouverture de Sydney s’inscrit pleinement dans cette logique, tout comme le développement des accords de partage de codes et des partenariats interlignes, qui constituent un levier de croissance important.
Contact
Air Tahiti Nui relie le Pacifique Sud à quatre continents en tant que premier transporteur vers la Polynésie française, en proposant des vols depuis Tahiti vers Paris, Auckland, Los Angeles, Sydney et Tokyo. Basée à Papeete, Air Tahiti Nui opère actuellement depuis sa base de Tahiti vers de nombreux pays en coopération avec un certain nombre de partenaires en partage de code, notamment Alaska Airlines, American Airlines, SNCF, AirCalin, Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air et Qantas. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.airtahitinui.com
Assistance & informations pour les agences de voyage
Tél : 0825 02 42 02 (0,15€ / min)
Courriel : helpdesk.fr@airtahitinui.com
Lun – Ven 08h00 à 19h00 (sauf jours fériés)
Site web :
www.airtahitinui.com
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Courriel : helpdesk.fr@airtahitinui.com
Lun – Ven 08h00 à 19h00 (sauf jours fériés)
Site web :
www.airtahitinui.com
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