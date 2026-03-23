Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

L’objectif est clairement affiché : consolider le rôle stratégique d’Air Tahiti Nui comme acteur clé du développement touristique et économique de la Polynésie française. Véritable lien entre le Fenua et le reste du monde, la compagnie joue un rôle structurant dans l’accessibilité de la destination et dans la dynamique de son industrie touristique.



Dans ce contexte, la nouvelle phase engagée vise à conjuguer performance, qualité de service et fidélité à l’identité polynésienne, afin de renforcer durablement sa position sur le long-courrier.



Si ces initiatives visent à accélérer le développement, elles s’appuient sur des bases solides. A son arrivée à la tête de la compagnie, Lionel Guérin a pu constater qu’Air Tahiti Nui bénéficie d’une marque forte, d’une clientèle fidèle et d’un produit maintes fois récompensé, reconnu pour son caractère immersif, enraciné dans la culture polynésienne.



La compagnie entend poursuivre la montée en gamme de son offre déjà engagée en 2025, notamment à travers l’amélioration continue de l’expérience à bord, la modernisation progressive des cabines et le renforcement des services digitaux. La compagnie a notamment revu entièrement l’expérience passager de la classe Mānava Premium en fin d’année dernière, et prévoit de nouveaux éléments de confort en Poerava Business en 2026.



La flotte actuelle de Boeing 787-9, fera l’objet d’optimisations en continu, d’ici la prochaine phase de renouvellement prévue à l’horizon 2032, mettant en compétition Boeing et Airbus pour de nouveaux appareils.



Parallèlement, Air Tahiti Nui va ajuster plus activement ses capacités et en renforçant sa présence sur des marchés à fort potentiel, notamment en Asie et dans le Pacifique. L’ouverture de Sydney s’inscrit pleinement dans cette logique, tout comme le développement des accords de partage de codes et des partenariats interlignes, qui constituent un levier de croissance important.