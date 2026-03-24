Tourisme à Paris : février stable, premières tensions en mars

Les premières données de mars montrent une évolution contrastée des arrivées touristiques à Paris - DepositPhotos.com, encrier
Paris Je t’aime observe un niveau de fréquentation touristique stable en février 2026 par rapport à 2025, soutenu par les marchés étrangers.
Le Grand Paris a accueilli environ 2,7 millions de touristes, avec une progression des arrivées aériennes depuis plusieurs marchés, notamment les États-Unis (+4,8%), l’Espagne (+9,4%), la Chine (+29,2 %) et le Canada (+28,5%).
À l’inverse, certains marchés reculent, dont le Royaume-Uni (-13,8%), le Japon (-13,3%) et le Brésil (-19,3%).
Le taux d’occupation hôtelier progresse de +3,3%, notamment grâce à la tenue d’événements professionnels en début de mois.
A lire aussi : A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Le Grand Paris a accueilli environ 2,7 millions de touristes, avec une progression des arrivées aériennes depuis plusieurs marchés, notamment les États-Unis (+4,8%), l’Espagne (+9,4%), la Chine (+29,2 %) et le Canada (+28,5%).
À l’inverse, certains marchés reculent, dont le Royaume-Uni (-13,8%), le Japon (-13,3%) et le Brésil (-19,3%).
Le taux d’occupation hôtelier progresse de +3,3%, notamment grâce à la tenue d’événements professionnels en début de mois.
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Un début de mars en recul dans un contexte international incertain
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Les premières données de mars montrent une évolution contrastée des arrivées touristiques.
La semaine du 28 février au 7 mars enregistre une baisse de -5,6% par rapport à 2025, suivie d’un léger rebond (+0,4%) la semaine suivante.
Sur les quinze premiers jours de mars, plusieurs clientèles sont en recul, notamment les États-Unis (-11%), la Chine (-11%), l’Italie (-24,7%) et l’Espagne (-15,5%), tandis que l’Allemagne (+10,2%) et les Pays-Bas (+3,2%) restent en progression.
Les perspectives pour le deuxième trimestre apparaissent en retrait, avec un taux d’occupation hôtelier en baisse de -3,9% en avril et un mois de mai légèrement en recul malgré certains événements ponctuels.
A lire aussi : Guerre au Moyen-Orient : jusqu’à 1,3 million de Français pourraient renoncer à voyager à l’étranger
La semaine du 28 février au 7 mars enregistre une baisse de -5,6% par rapport à 2025, suivie d’un léger rebond (+0,4%) la semaine suivante.
Sur les quinze premiers jours de mars, plusieurs clientèles sont en recul, notamment les États-Unis (-11%), la Chine (-11%), l’Italie (-24,7%) et l’Espagne (-15,5%), tandis que l’Allemagne (+10,2%) et les Pays-Bas (+3,2%) restent en progression.
Les perspectives pour le deuxième trimestre apparaissent en retrait, avec un taux d’occupation hôtelier en baisse de -3,9% en avril et un mois de mai légèrement en recul malgré certains événements ponctuels.
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