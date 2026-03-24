Tourisme à Paris : février stable, premières tensions en mars

Les premières données de mars montrent une évolution contrastée des arrivées touristiques.La semaine duenregistre une baisse depar rapport à 2025, suivie d’un léger rebondla semaine suivante.Sur les quinze premiers jours de, plusieurs clientèles sont en recul, notamment(-11%),(-11%),(-24,7%) et(-15,5%), tandis que(+10,2%) et(+3,2%) restent en progression.Lespour le deuxième trimestre apparaissent en retrait, avec un taux d’occupation hôtelier en baisse deet un mois de mai légèrement en recul malgré certains événements ponctuels.