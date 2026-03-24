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Tourisme à Paris : février stable, premières tensions en mars

2,7 millions de visiteurs pour le Grand Paris


Le Grand Paris a enregistré environ 2,7 millions de visiteurs en février 2026, un niveau stable par rapport à 2025, porté par les clientèles internationales. Toutefois, les premières données de mars montrent un recul des arrivées dans un contexte géopolitique tendu, tandis que les prévisions pour le deuxième trimestre s’orientent légèrement à la baisse.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 14:40

Les premières données de mars montrent une évolution contrastée des arrivées touristiques à Paris - DepositPhotos.com, encrier
Les premières données de mars montrent une évolution contrastée des arrivées touristiques à Paris - DepositPhotos.com, encrier
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Paris Je t’aime observe un niveau de fréquentation touristique stable en février 2026 par rapport à 2025, soutenu par les marchés étrangers.

Le Grand Paris a accueilli environ 2,7 millions de touristes, avec une progression des arrivées aériennes depuis plusieurs marchés, notamment les États-Unis (+4,8%), l’Espagne (+9,4%), la Chine (+29,2 %) et le Canada (+28,5%).

À l’inverse, certains marchés reculent, dont le Royaume-Uni (-13,8%), le Japon (-13,3%) et le Brésil (-19,3%).

Le taux d’occupation hôtelier progresse de +3,3%, notamment grâce à la tenue d’événements professionnels en début de mois.

A lire aussi : A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Un début de mars en recul dans un contexte international incertain

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Les premières données de mars montrent une évolution contrastée des arrivées touristiques.

La semaine du 28 février au 7 mars enregistre une baisse de -5,6% par rapport à 2025, suivie d’un léger rebond (+0,4%) la semaine suivante.

Sur les quinze premiers jours de mars, plusieurs clientèles sont en recul, notamment les États-Unis (-11%), la Chine (-11%), l’Italie (-24,7%) et l’Espagne (-15,5%), tandis que l’Allemagne (+10,2%) et les Pays-Bas (+3,2%) restent en progression.

Les perspectives pour le deuxième trimestre apparaissent en retrait, avec un taux d’occupation hôtelier en baisse de -3,9% en avril et un mois de mai légèrement en recul malgré certains événements ponctuels.

A lire aussi : Guerre au Moyen-Orient : jusqu’à 1,3 million de Français pourraient renoncer à voyager à l’étranger

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Tags : paris
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