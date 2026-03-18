NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

Situé dans le 9ᵉ arrondissement, le NH Paris Opéra Faubourg a fait l’objet d’une rénovation intégrale.



Installé dans un immeuble haussmannien datant de la fin du XIXᵉ siècle, l’établissement revendique désormais une identité mêlant héritage architectural et esthétique contemporaine, inspirée notamment de l’univers du ballet.



L’hôtel propose 101 chambres et suites, certaines dotées de balcons avec vue sur les toits parisiens, voire sur la tour Eiffel.



Les espaces intérieurs privilégient une atmosphère chaleureuse, avec des références à la mode et à la culture des années 1950 et 1960.



Les parties communes, dont un lobby avec cheminée et un bar, ont été repensées pour offrir un cadre à la fois intime et fonctionnel, adapté aux séjours de loisirs comme aux déplacements professionnels.