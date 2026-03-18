NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

Situé dans le 9ᵉ arrondissement, le NH Paris Opéra Faubourg a fait l’objet d’une rénovation intégrale - Photo : NH Hotels & Resorts
Le groupe NH Hotels & Resorts poursuit son développement dans la capitale française.
Sa maison mère, Minor Hotels, annonce la rénovation complète de deux hôtels parisiens, situés dans des quartiers stratégiques : le NH Paris Gare de l’Est et le NH Paris Opéra Faubourg.
Des transformations qui s’inscrivent dans une volonté d’adapter l’offre aux attentes des clientèles internationales tout en valorisant le patrimoine architectural existant.
Implantés respectivement à proximité des grands hubs de transport et au cœur des quartiers culturels, les deux établissements illustrent des facettes distinctes de Paris.
Le premier mise sur sa proximité immédiate avec la Gare de l’Est et la Gare du Nord, tandis que le second s’inscrit dans l’environnement animé des Grands Boulevards et de l’Opéra.
Sa maison mère, Minor Hotels, annonce la rénovation complète de deux hôtels parisiens, situés dans des quartiers stratégiques : le NH Paris Gare de l’Est et le NH Paris Opéra Faubourg.
Des transformations qui s’inscrivent dans une volonté d’adapter l’offre aux attentes des clientèles internationales tout en valorisant le patrimoine architectural existant.
Implantés respectivement à proximité des grands hubs de transport et au cœur des quartiers culturels, les deux établissements illustrent des facettes distinctes de Paris.
Le premier mise sur sa proximité immédiate avec la Gare de l’Est et la Gare du Nord, tandis que le second s’inscrit dans l’environnement animé des Grands Boulevards et de l’Opéra.
Une nouvelle identité pour NH Paris Opéra Faubourg
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Situé dans le 9ᵉ arrondissement, le NH Paris Opéra Faubourg a fait l’objet d’une rénovation intégrale.
Installé dans un immeuble haussmannien datant de la fin du XIXᵉ siècle, l’établissement revendique désormais une identité mêlant héritage architectural et esthétique contemporaine, inspirée notamment de l’univers du ballet.
L’hôtel propose 101 chambres et suites, certaines dotées de balcons avec vue sur les toits parisiens, voire sur la tour Eiffel.
Les espaces intérieurs privilégient une atmosphère chaleureuse, avec des références à la mode et à la culture des années 1950 et 1960.
Les parties communes, dont un lobby avec cheminée et un bar, ont été repensées pour offrir un cadre à la fois intime et fonctionnel, adapté aux séjours de loisirs comme aux déplacements professionnels.
Installé dans un immeuble haussmannien datant de la fin du XIXᵉ siècle, l’établissement revendique désormais une identité mêlant héritage architectural et esthétique contemporaine, inspirée notamment de l’univers du ballet.
L’hôtel propose 101 chambres et suites, certaines dotées de balcons avec vue sur les toits parisiens, voire sur la tour Eiffel.
Les espaces intérieurs privilégient une atmosphère chaleureuse, avec des références à la mode et à la culture des années 1950 et 1960.
Les parties communes, dont un lobby avec cheminée et un bar, ont été repensées pour offrir un cadre à la fois intime et fonctionnel, adapté aux séjours de loisirs comme aux déplacements professionnels.
NH Paris Gare de l’Est modernisé et tourné vers l’Europe
Face à la gare éponyme, le NH Paris Gare de l’Est a lui aussi été entièrement rénové. L’établissement conserve une identité liée à l’univers ferroviaire, intégrée dans un design contemporain et épuré.
L’hôtel compte désormais 207 chambres, dont certaines avec balcon, ainsi que plusieurs espaces communs modernisés.
Le positionnement de l’établissement repose en grande partie sur son accessibilité : situé à proximité immédiate de deux grandes gares internationales, il permet de rejoindre rapidement plusieurs destinations en France et en Europe.
L’offre inclut également cinq salles de réunion totalisant 152 m², destinées à l’accueil d’événements professionnels. Les infrastructures sont complétées par des services dédiés (restauration, organisation logistique, transferts), renforçant l’attractivité de l’hôtel auprès de la clientèle affaires.
Ces établissements viennent compléter le portefeuille du groupe dans la capitale, aux côtés du NH Collection Paris Ponthieu Champs‑Élysées, récemment inauguré.
A lire aussi : TGV INOUI dévoile son nouveau salon à la gare de Paris-Est
L’hôtel compte désormais 207 chambres, dont certaines avec balcon, ainsi que plusieurs espaces communs modernisés.
Le positionnement de l’établissement repose en grande partie sur son accessibilité : situé à proximité immédiate de deux grandes gares internationales, il permet de rejoindre rapidement plusieurs destinations en France et en Europe.
L’offre inclut également cinq salles de réunion totalisant 152 m², destinées à l’accueil d’événements professionnels. Les infrastructures sont complétées par des services dédiés (restauration, organisation logistique, transferts), renforçant l’attractivité de l’hôtel auprès de la clientèle affaires.
Ces établissements viennent compléter le portefeuille du groupe dans la capitale, aux côtés du NH Collection Paris Ponthieu Champs‑Élysées, récemment inauguré.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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