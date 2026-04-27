Toundra Voyages lance un challenge de vente à destination des agences de voyages généralistes et des réseaux

Le Canada reste une destination pleinement activable

Contrairement à une idée reçue, la saison n’est pas figée. Le Canada reste aujourd’hui une destination activable, avec des disponibilités encore ouvertes sur la période été-automne.



Toundra Voyages met en avant des stocks encore mobilisables, avec des arrivées possibles jusqu’à l’automne 2026. Cette flexibilité s’appuie sur la structure même de l’offre du réceptif : hébergements testés, tarifs négociés et allotements sécurisés.



Au-delà des disponibilités, c’est surtout l’approche terrain qui fait la différence. Elle permet aux agents de construire des itinéraires cohérents, fluides et immersifs, sur l’ensemble du territoire canadien. Des grandes étapes incontournables aux régions plus confidentielles, l’objectif reste le même : proposer un Canada plus authentique, plus varié, et plus facile à vendre.