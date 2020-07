Amadeus annonce la suppression de 1 800 postes, dont plusieurs centaines en France

L'année 2020 est de plus en plus qualifiée comme l'année zéro du tourisme, mais elle pourrait surtout être celle de la débâcle sociale, tant les plans sociaux s'enchaînent.



Et la dernière mauvaise nouvelle vient du géant de la distribution aérienne, à savoir Amadeus.



La direction du GDS vient d'annoncer la suppression prochaine de 1 800 postes, soit 10% de ses effectifs. Et pour ajuster son staff, Amadeus a décidé de tailler dans les rangs de son site de Sophia-Antipolis.



Plusieurs centaines d'emplois seraient concernés dans les Alpes-Maritimes, mais ce n'est pas tout.



" La direction a déjà supprimé 800 postes de sous-traitants ces deux derniers mois sur les sites de Sophia-Antipolis et de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, sans considération pour les équipes concernées et sans chercher de solution alternative, " explique un communiqué de presse de la CGT d'Amadeus.