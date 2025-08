Chloé Rezlan : "Le voyage, c’est aussi retrouver une part de soi qu’on ignorait"

C'est dans doute un peu cliché.



Ce sont eux qui me donnent envie de croire que le voyage peut être toujours plus beau, plus respectueux et plus humain. Ils sont souvent visionnaires : ils cherchent à proposer autre chose qu’un simple produit.



Le tourisme est souvent critiqué pour son impact, qu’il faut absolument savoir interroger, mais il serait bon aussi d’honorer ce qu’il a de plus précieux : le pouvoir de tisser des liens entre des cultures et des cœurs,

J'aimerais qu'il ait une vision respectueuse, qui invite à la présence.



Rester curieux à chaque instant, continuer à s’émerveiller : c’est la force du voyage. J’aimerais transmettre l’idée qu’on peut vraiment se découvrir – et découvrir les autres – quand on accepte de se déconnecter un peu des écrans et des selfies.



Le voyage, c’est un art délicat : celui de l’attention, dont nous manquons de plus en plus,