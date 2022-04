Amenitiz : une levée de fonds record pour conquérir l'Europe !

Derrière nous retrouvons les investisseurs historiques de la start-up à savoir Point-Nine, Backed et Otium Capital, mais aussi le nouvel arrivant Chalfen Ventures.



Le dernier nommé est le fonds d’investissement en capital-risque de Mike Chalfen. Ce dernier est un investisseur à succès, dont l'entreprise investit dans des startups spécialisées en logiciels et gestion des données.



Cette levée a été menée par Eight Roads, investisseur chez Alibaba, Wallapop et Red Points, aux côtés de Chalfen Ventures ainsi que des investisseurs historiques : Point-Nine, Otium et Backed.



Le système permet de fournir un site internet optimisé, un channel manager, un PMS (Property management system), avec les fonds obtenus, Amenitiz entend ajouter de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de l'industrie.



Au-delà d’automatiser la facturation et les paiements, la start-up prévoit d’étendre son offre avec le revenue management, mais aussi un outil de distribution pour continuer de faciliter la vie des hôteliers.



Avec cette jolie manne, Amenitiz entend accélérer son expansion européenne, mais aussi tripler son staff.



Alors qu'à la fin de l'année 2022, l'entreprise comptait 100 employés, la levée de fonds doit permettre de recruter près de 200 salariés à Barcelone.