Voyages d'affaires : TAP Air Portugal lance TAP FORBIZ

Un nouveau programme pour les voyages professionnels


TAP Air Portugal lance "TAP FORBIZ", une nouvelle offre dédiée aux entreprises. Conçu pour simplifier la gestion des voyages d’affaires et réduire les coûts, ce programme propose des avantages sur-mesure pour les PME comme pour les grandes entreprises, tout en récompensant les employés à chaque déplacement.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

TAP Air Portugal lance TAP FORBIZ, un programme pour les voyages professionnels - Depositphotos.com, @rebius
TAP Air Portugal dévoile TAP FORBIZ, une nouvelle solution pensée pour les entreprises de toutes tailles, des PME aux grandes multinationales, avec un objectif clair : celui de simplifier la gestion des voyages professionnels tout en réduisant les coûts.

Déployé entre Paris et Lisbonne, ce programme se veut un outil complet de gestion et d’optimisation des déplacements d’affaires.

Plus qu’un simple programme de réductions, TAP FORBIZ propose un partenariat sur-mesure entre la compagnie aérienne et les entreprises adhérentes.

Des avantages concrets pour tous les profils d’entreprises

Pour les PME, TAP FORBIZ repose sur un système de cashback simple : à chaque vol effectué par un employé, l’entreprise cumule jusqu’à 5% du montant du voyage sous forme de crédit, utilisable pour de futures réservations.

Ce crédit peut couvrir aussi bien le prix des billets que les services annexes (bagages supplémentaires, accès Fast Track, salon d’aéroport ou présélection de sièges).

Jusqu’au 21 novembre 2025, les entreprises qui rejoignent le programme bénéficieront d’un bonus de bienvenue de 80€, une offre qui accompagne la campagne de lancement officielle.

Les grandes entreprises, quant à elles, peuvent profiter de conditions personnalisées : remises sur l’ensemble du réseau TAP Air Portugal, rapports détaillés sur les voyages effectués, et accompagnement par un gestionnaire de compte dédié.

L’outil de gestion en ligne TAP FORBIZ centralise les réservations, les soldes et l’historique des vols dans un espace unique, facilitant le travail des responsables de voyages.

TAP FORBIZ, une solution flexible

Les collaborateurs ne sont pas oubliés. En plus des avantages entreprise, les voyageurs continuent de cumuler des miles TAP Miles&Go, le programme de fidélité de la compagnie.

Ils bénéficient également d’un confort amélioré, de l'embarquement prioritaire, du siège garanti et d'un traitement préférentiel en cas d’imprévu.

TAP FORBIZ se positionne aussi comme partenaire des événements d’entreprise - congrès, conférences, voyages de groupes - avec des forfaits sur-mesure et des réductions pouvant aller jusqu’à 15% selon le nombre de participants.

Enfin, pour aider les dirigeants à identifier la formule la plus adaptée, le site TAP FORBIZ propose un questionnaire rapide en trois questions, permettant d’orienter chaque entreprise vers la solution correspondant le mieux à ses besoins.


Tags : pme, tap air portugal
