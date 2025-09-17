TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TAP Air Portugal : les nouvelles cabines Airspace débarquent

Plus d'espace pour les bagages et plus de confort pour les passagers


TAP Air Portugal annonce l'arrivée dans sa flotte des nouvelles cabines Airspace, qui disposent de plus d'espace pour les bagages. L'A321neo baptisé António Sérgio est le premier des vingt appareils dotés de la nouvelle cabine que la compagnie recevra d'ici 2029.


Rédigé par le Jeudi 18 Septembre 2025

Les compartiments à bagages des nouvelles cabines Airspace offrent 37% de volume supplémentaire et permettent un rangement vertical des bagages - Photo : TAP Air Portugal
Les compartiments à bagages des nouvelles cabines Airspace offrent 37% de volume supplémentaire et permettent un rangement vertical des bagages - Photo : TAP Air Portugal
TAP Air Portugal lève le voile sur ses nouvelles cabines Airspace, suite au premier vol commercial de son nouvel A321neo, baptisé António Sérgio, entre Lisbonne et Varsovie la semaine dernière, et qui en est équipé.

Ces cabines comportent notamment des compartiments à bagages plus grands (bacs XL), un éclairage d'ambiance LED personnalisable et des toilettes plus spacieuses.

"Leur conception vise à offrir une expérience de vol plus moderne, avec des lignes épurées et des interfaces accessibles à tous les clients, y compris les personnes malvoyantes", comment la compagnie dans un communiqué.

Vingt nouveaux avions dotés de la cabine Airspace

Dans le détail, les nouveaux compartiments XL offrent 37% de volume supplémentaire et permettent un rangement vertical des bagages (huit au lieu de cinq par compartiment), ce qui facilite l’accès et le stockage des bagages à main.

La cabine peut ainsi contenir 130 valises dans le cas du nouvel A320neo et 194 dans celui de l’A321neo.

Le système d’éclairage propose plusieurs configurations afin d’adapter l’ambiance de la cabine aux différentes phases du vol.

Tous les sièges du nouvel A321 sont équipés de prises USB-A et USB-C.

Les toilettes sont également plus spacieuses et disposent d’une signalisation en braille, rendant la cabine plus inclusive pour les passagers malvoyants.

TAP Air Portugal intégrera vingt nouveaux avions dotés de la cabine Airspace d’ici 2029, dont dix A320neo et dix A321neo. Ce dernier appareil peut accueillir un total de 221 passagers, dont 102 en Business/Economy Extra et 119 en classe Économique.

