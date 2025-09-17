TAP Air Portugal : les nouvelles cabines Airspace débarquent

Les compartiments à bagages des nouvelles cabines Airspace offrent 37% de volume supplémentaire et permettent un rangement vertical des bagages - Photo : TAP Air Portugal
TAP Air Portugal lève le voile sur ses nouvelles cabines Airspace, suite au premier vol commercial de son nouvel A321neo, baptisé António Sérgio, entre Lisbonne et Varsovie la semaine dernière, et qui en est équipé.
Ces cabines comportent notamment des compartiments à bagages plus grands (bacs XL), un éclairage d'ambiance LED personnalisable et des toilettes plus spacieuses.
"Leur conception vise à offrir une expérience de vol plus moderne, avec des lignes épurées et des interfaces accessibles à tous les clients, y compris les personnes malvoyantes", comment la compagnie dans un communiqué.
Vingt nouveaux avions dotés de la cabine Airspace
Dans le détail, les nouveaux compartiments XL offrent 37% de volume supplémentaire et permettent un rangement vertical des bagages (huit au lieu de cinq par compartiment), ce qui facilite l’accès et le stockage des bagages à main.
La cabine peut ainsi contenir 130 valises dans le cas du nouvel A320neo et 194 dans celui de l’A321neo.
Le système d’éclairage propose plusieurs configurations afin d’adapter l’ambiance de la cabine aux différentes phases du vol.
Tous les sièges du nouvel A321 sont équipés de prises USB-A et USB-C.
Les toilettes sont également plus spacieuses et disposent d’une signalisation en braille, rendant la cabine plus inclusive pour les passagers malvoyants.
TAP Air Portugal intégrera vingt nouveaux avions dotés de la cabine Airspace d’ici 2029, dont dix A320neo et dix A321neo. Ce dernier appareil peut accueillir un total de 221 passagers, dont 102 en Business/Economy Extra et 119 en classe Économique.
