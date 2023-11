TAP Air Portugal vous simplifie le voyage d’Affaires Ponte Aérea* Paris Lisbonne, TAP Corporate et TAP Miles&Go

C’est tout un monde de produits, de services et d’avantages qui s’offre à vous lorsque vous voyagez pour Affaires avec TAP Air Portugal !



Rédigé par Isabelle Pereira le Lundi 20 Novembre 2023

Désormais Paris et Lisbonne sont encore plus proches 16 vols quotidiens entre Paris et Lisbonne : 8 au départ de Lisbonne et 8 au départ de Paris.



Le changement gratuit le jour même leur permet d’anticiper leur vol retour, si par exemple leurs réunions de travail se terminent plus tôt que prévu et qu’il existe de la disponibilité sur le vol.



L’enregistrement sur les vols est disponible jusqu'à 45 minutes avant le départ, offrant ainsi aux passagers de réorganiser leur voyage en toute flexibilité.



Enfin, l’accès au Fast Track, ou file prioritaire d’accès aux contrôles de sécurité de l’aéroport, permet à vos clients d’éviter toute perte de temps inutile et d’avoir plus de confort (Ce service ne s’applique pas aux tarifs Discount et aux billets de groupe en classe G) :



Pour plus d'informations au sujet du Ponte Aérea* Paris Lisbonne, cliquez ici :

* Navette aérienne



TAP Corporate : il existe de meilleures façons de voyager et de faire des économies programme de fidélisation TAP Corporate, spécialement dédié aux Petites et Moyennes Entreprises, vos clients d’Affaires permettent à leur entreprise de faire fructifier leurs voyages.



Chaque fois que les collaborateurs voyagent, l’entreprise membre du Programme TAP Corporate bénéficie de cashback, celui-ci pouvant ensuite être utilisé dans l’achat de voyages, de produits ou de services TAP, comme le Fast Track ou l’accès aux salons. Cela permet ainsi à l’entreprise de profiter de réductions de coûts.



La gestion des voyages et des données de l’entreprise est facile, puisqu’elle se fait sur une plateforme unique TAP Corporate spécialement dédiée.

Les collaborateurs peuvent également gagner des miles lors de leurs voyages, dans le cadre du Programme Miles&Go de la TAP.



L’adhésion au TAP Corporate est entièrement gratuite, et l’inscription en ligne jusqu’au 15 décembre, fait gagner à votre entreprise un bonus de 15 €.



► Pour plus d'infos, veuillez cliquer ici :

TAP Miles&Go : accumuler des miles sur tous les voyages des miles et des avantages.

Avec le Programme de fidélité Miles&Go de TAP Air Portugal, vos clients cumulent des miles chaque fois qu’ils voyagent avec la TAP ou l’une des compagnies membres de Star Alliance, ainsi qu’avec les partenaires, le Club, les diverses promotions et offres du Programme. Ces miles peuvent ensuite être échangés contre des billets d'avion, des services au sol et en vol, ainsi que bien d’autres avantages.



Il est désormais possible de cumuler des miles sur tous les vols opérés par TAP Air Portugal et TAP Express, quels que soient le tarif ou la famille tarifaire choisis. Le nombre de miles accumulés est proportionnel à la distance parcourue en miles et varie en fonction du produit tarifaire TAP choisi. Même les tarifs Discount offrent désormais des miles à vos clients.



Le programme propose quatre statuts : Miles, Silver, Gold et Navigator.



► Pour en savoir plus, cliquez ici :

Nous contacter

