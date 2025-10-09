Si vous êtes dirigeant d’agence, vous n’avez pas besoin d’une usine à gaz pour tester cette approche. Il suffit d’un assistant basé sur GPT (comme ChatGPT ou un modèle équivalent), bien paramétré.



Attention, la création de GPT n’est disponible qu’avec l’abonnement payant d’OpenAI.



Ce que vous lui demandez, c’est simple : guider le client pour récolter toutes les infos utiles à un premier devis, puis reformuler ça proprement.



Comment ? En lui donnant une mission claire. Par exemple : " Tu es un assistant pour agence de voyages. Ton rôle est de poser les bonnes questions pour préparer un devis sur-mesure. À la fin, tu résumes tout dans un format clair pour le conseiller. Tu ne promets rien. Tu ne proposes rien tout seul. Tu cadres les attentes client ."



Ensuite, vous lui donnez quelques consignes :



- poser une seule question à la fois ;



- utiliser des tournures simples ;



- résumer la demande sous forme de fiche claire ;



- suggérer, si besoin, des points à confirmer (par exemple : contraintes spécifiques, assurance souhaitée, etc.).



Avec ça, vous obtenez déjà un assistant qui vous fait gagner du temps, réduit les allers-retours, et prépare le terrain pour une proposition sérieuse.