David García Blancas nommé Directeur Général de B&B Hotels Iberia

David García Blancas rejoint B&B Hotels Iberia au poste de directeur général. Ce dernier dispose d'une expérience de plus de 25 ans dans les secteurs du transport aérien, du divertissement et de l’hôtellerie.Il a récemment occupé le poste de Directeur Général de PortAventura. Il a également exercé des fonctions clés dans l’aviation, notamment en tant que Chief Commercial Officer de Vueling Airlines (2015-2019) et CEO de LOT Airlines en Pologne (2013-2015).Il a précédemment effectué une longue carrière au sein du groupe Air France/KLM, où il a occupé les postes de Directeur Général pour la Pologne et de Directeur E-commerce et Ventes pour l’Europe et l’Asie, entre autres.Son profil se distingue par une forte dimension internationale, ayant vécu et travaillé en Espagne, en France, en Pologne, au Royaume-Uni, en Chine et en Australie. David García Blancas est diplômé en systèmes d’information de gestion et a complété sa formation par des programmes exécutifs à l’IESE (PDG) et à la London Business School.