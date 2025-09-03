B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

Cette nouvelle ouverture renforce non seulement l’empreinte européenne de B&B HOTELS, mais réaffirme aussi notre mission de proposer une hôtellerie accessible et de qualité dans des emplacements stratégiques à travers l’Europe.

L’hôtel proposemodernes et fonctionnelles, une grande terrasse privative, un espace bar/lounge, une salle de réunion, ainsi qu’une vaste salle de petit-déjeuner.Leet l’accès par les transports publics, renforçant son attractivité pour les visiteurs nationaux et internationaux.Fruit d’un développement conjoint des promoteurset imaginé par Moreno Architecture & Associés, le bâtiment vise une certification environnementale BREEAM Excellent.Il intègre notamment, participant à la biodiversité urbaine et à la performance énergétique de l’ensemble.Pour Valerio Duchini , Directeur Général de B&B HOTELS Western Europe, cette implantation marque une étape importante, "