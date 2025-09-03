TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

Expansion européenne, une ouverture dans le 18ᵉ pays


B&B Hôtels poursuit son expansion en Europe en ouvrant son premier établissement au Luxembourg, au cœur du quartier en plein développement de la Cloche d’Or. Pensé pour séduire à la fois la clientèle d’affaires et les voyageurs loisirs, ce 3 étoiles supérieur s’inscrit dans une démarche durable et vise la certification BREEAM Excellent.


Rédigé par le Vendredi 5 Septembre 2025

B&B HOTELS s’implante au Luxembourg avec un premier établissement - Depositphotos @taldav68
B&B HOTELS s’implante au Luxembourg avec un premier établissement - Depositphotos @taldav68
IFTM TourMaG Party
B&B Hôtels continue d’étendre son maillage européen et pose ses valises pour la première fois au Luxembourg.

Avec l’ouverture du B&B Hôtels Luxembourg Centre Cloche d’Or, le groupe hôtelier présent désormais dans 18 pays confirme sa stratégie d’expansion dans des zones à forte attractivité économique et touristique.

Situé au cœur du quartier en plein essor de la Cloche d’Or, à proximité immédiate de sièges de grandes entreprises, de commerces et d’un centre commercial, l’établissement 3 étoiles supérieur cible aussi bien la clientèle d’affaires que les voyageurs loisirs.

Un grand parc, des infrastructures résidentielles modernes et un accès direct aux transports en commun, dont une station de tramway toute proche, viennent compléter ses atouts.

B&B Hôtels : 150 chambres

Autres articles
L’hôtel propose 150 chambres modernes et fonctionnelles, une grande terrasse privative, un espace bar/lounge, une salle de réunion, ainsi qu’une vaste salle de petit-déjeuner.

Le stationnement et l’accès par les transports publics sont facilités, renforçant son attractivité pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Fruit d’un développement conjoint des promoteurs Nextensa et Promobe et imaginé par Moreno Architecture & Associés, le bâtiment vise une certification environnementale BREEAM Excellent.

A lire aussi : Secteur du tourisme : quelle certification ou label RSO choisir ?

Il intègre notamment 40 % de toiture végétalisée, participant à la biodiversité urbaine et à la performance énergétique de l’ensemble.

Pour Valerio Duchini, Directeur Général de B&B HOTELS Western Europe, cette implantation marque une étape importante, "Cette nouvelle ouverture renforce non seulement l’empreinte européenne de B&B HOTELS, mais réaffirme aussi notre mission de proposer une hôtellerie accessible et de qualité dans des emplacements stratégiques à travers l’Europe."


Lu 233 fois

Tags : b & b hotels, luxembourg
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 3 Septembre 2025 - 14:21 En France, le groupe Radisson met le turbo

Mercredi 3 Septembre 2025 - 11:39 Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn

ANA
Dernière heure

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

Alpine Collection s'implante en Suisse

Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Fontainebleau (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TUI STORE - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Marseille St Barnabé 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Partez en France

Partez en France

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid

Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid
Production

Production

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026
AirMaG

AirMaG

Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend

Ryanair change la taille des bagages cabine : voici ce qui vous attend
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpine Collection s'implante en Suisse

Alpine Collection s'implante en Suisse
HotelMaG

Hébergement

B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

B&amp;B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias