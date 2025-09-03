B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

B&B Hôtels continue d’étendre son maillage européen et pose ses valises pour la première fois au Luxembourg.
Avec l’ouverture du B&B Hôtels Luxembourg Centre Cloche d’Or, le groupe hôtelier présent désormais dans 18 pays confirme sa stratégie d’expansion dans des zones à forte attractivité économique et touristique.
Situé au cœur du quartier en plein essor de la Cloche d’Or, à proximité immédiate de sièges de grandes entreprises, de commerces et d’un centre commercial, l’établissement 3 étoiles supérieur cible aussi bien la clientèle d’affaires que les voyageurs loisirs.
Un grand parc, des infrastructures résidentielles modernes et un accès direct aux transports en commun, dont une station de tramway toute proche, viennent compléter ses atouts.
B&B Hôtels : 150 chambres
L’hôtel propose 150 chambres modernes et fonctionnelles, une grande terrasse privative, un espace bar/lounge, une salle de réunion, ainsi qu’une vaste salle de petit-déjeuner.
Fruit d’un développement conjoint des promoteurs Nextensa et Promobe et imaginé par Moreno Architecture & Associés, le bâtiment vise une certification environnementale BREEAM Excellent.
Il intègre notamment 40 % de toiture végétalisée, participant à la biodiversité urbaine et à la performance énergétique de l’ensemble.
Pour Valerio Duchini, Directeur Général de B&B HOTELS Western Europe, cette implantation marque une étape importante, "Cette nouvelle ouverture renforce non seulement l’empreinte européenne de B&B HOTELS, mais réaffirme aussi notre mission de proposer une hôtellerie accessible et de qualité dans des emplacements stratégiques à travers l’Europe."
A lire aussi : Secteur du tourisme : quelle certification ou label RSO choisir ?
