Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Visit Luxembourg viendra à la rencontre des pros du tourisme à Paris
Jeudi 9 octobre 2025, Visit Luxembourg convie les professionnels du tourisme à un workshop inédit, organisé à l’Atelier Eiffel.
L'objectif est de valoriser la richesse touristique du Grand-Duché et renforcer ses liens avec les acteurs de la distribution française.
À seulement deux heures de train de Paris, le Luxembourg continue de se positionner comme une destination incontournable au cœur de l’Europe.
Petit par la taille mais grand par sa diversité, le pays attire par son patrimoine historique, ses paysages naturels, son dynamisme urbain et son art de vivre gastronomique.
Pour mettre en lumière cette pluralité, Visit Luxembourg et sept partenaires emblématiques feront le déplacement dans la capitale française : le Luxembourg City Tourist Office, la Brasserie Nationale, le Château d’Urspelt, Sightseeing.lu, Gridx & Noto Hotel, Voyages Emile Weber et l’Institut Viti-Vinicole.
Le Luxembourg dévoile ses multiples facettes
Au programme de la soirée : une présentation des nouveautés de la destination, des rencontres privilégiées avec les partenaires et une dégustation de vins issus de la vallée de la Moselle, région viticole emblématique du Grand-Duché.
Plusieurs tirages au sort viendront également ponctuer l’événement, offrant aux participants des cadeaux aux couleurs du Luxembourg.
Le workshop se tiendra le 9 octobre 2025, à partir de 18h45, à l’Atelier Eiffel (7 bis Passage Landrieu, Paris 7e).
Les inscriptions sont ouvertes via ce formulaire en ligne.
