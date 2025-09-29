TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Patrimoine, nature, vins... le Luxembourg s’invite à Paris


Dans le cadre de sa stratégie de promotion sur le marché français, Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025. Une soirée de rencontres et de découvertes destinée aux professionnels du tourisme, pour mettre en lumière la richesse culturelle, naturelle et gastronomique du Grand-Duché.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Visit Luxembourg viendra à la rencontre des pros du tourisme à Paris - Depositphotos.com, @foto-pixel.web.de
Visit Luxembourg viendra à la rencontre des pros du tourisme à Paris - Depositphotos.com, @foto-pixel.web.de
Aer Lingus
Jeudi 9 octobre 2025, Visit Luxembourg convie les professionnels du tourisme à un workshop inédit, organisé à l’Atelier Eiffel.

L'objectif est de valoriser la richesse touristique du Grand-Duché et renforcer ses liens avec les acteurs de la distribution française.

À seulement deux heures de train de Paris, le Luxembourg continue de se positionner comme une destination incontournable au cœur de l’Europe.

Petit par la taille mais grand par sa diversité, le pays attire par son patrimoine historique, ses paysages naturels, son dynamisme urbain et son art de vivre gastronomique.

Pour mettre en lumière cette pluralité, Visit Luxembourg et sept partenaires emblématiques feront le déplacement dans la capitale française : le Luxembourg City Tourist Office, la Brasserie Nationale, le Château d’Urspelt, Sightseeing.lu, Gridx & Noto Hotel, Voyages Emile Weber et l’Institut Viti-Vinicole.

Le Luxembourg dévoile ses multiples facettes

Autres articles
Au programme de la soirée : une présentation des nouveautés de la destination, des rencontres privilégiées avec les partenaires et une dégustation de vins issus de la vallée de la Moselle, région viticole emblématique du Grand-Duché.

Plusieurs tirages au sort viendront également ponctuer l’événement, offrant aux participants des cadeaux aux couleurs du Luxembourg.

Le workshop se tiendra le 9 octobre 2025, à partir de 18h45, à l’Atelier Eiffel (7 bis Passage Landrieu, Paris 7e).

Les inscriptions sont ouvertes via ce formulaire en ligne.

A lire aussi : Luxembourg : La Villa Pétrusse renait


Lu 211 fois

Tags : luxembourg, workshop
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 29 Septembre 2025 - 12:03 Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

Vendredi 26 Septembre 2025 - 16:00 Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Brand News DestiMaG

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets
Visites hors des sentiers-battus, périodes clés, combinés d’îles, hébergements premium…...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam

Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
Distribution

Distribution

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
HotelMaG

Hébergement

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite
Partez en France

Partez en France

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Le Groupe Pierre &amp; Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias