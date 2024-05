Secteur du tourisme : quelle certification ou label RSO choisir ?

Enfin, le label Travelife est une labellisation internationale destinée aux entreprises du secteur du tourisme, conçue pour promouvoir des pratiques de tourisme durable. Ce label évalue la performance de l’entreprise sur des critères tels que la gestion environnementale, la protection sociale et économique des communautés locales et le respect des droits de l'homme. L'audit est réalisé sur site par des inspecteurs certifiés et une analyse détaillée des documents fournis par l'entreprise.



« Il n’y a pas de certification ou de label plus simple à obtenir qu’un autre » souligne Cathy Bou, « car c’est le même socle d’exigence, celui de la norme ISO 26000. Je recommande cependant, à l’issu du diagnostic, de choisir la certification ou le label le plus pertinent pour son secteur et sur lequel l’organisation pourra le mieux communiquer auprès de son écosystème. »



Certifications et labels sont renouvelables chaque année. AGAPÉ, qui garantit le succès de son accompagnement jusqu’à l’obtention de la certification ou du label, accompagne l’entreprise au cours des deux premières années. Durant la troisième année, AGAPÉ intervient en support et s’assure du transfert de compétences pour que l’entreprise soit totalement autonome. Pour Cathy Bou, c’est l’aboutissement d’une démarche à la fois humaniste et économique : « il s’agit d’être responsable et de donner l’exemple… mais c’est aussi un moyen de réinventer le secteur pour faire voyager différemment, attirer de nouveaux clients et de nouveaux talents ».