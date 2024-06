CîMEHôTEL acquiert un second hôtel à La Plagne

CîMEHôTEL annonce l'acquisition de l’établissement ho36 à la Plagne.



Le groupe va également rénové dans la même station l’ancien hôtel Christina dont les travaux de rénovation sont en cours et donnera naissance au PopAlp La Plagne d’ici fin 2025.



Avec cette acquisition, CîMEHôTEL entreprend la rénovation et la transformation des deux plus anciens bâtiments de Plagne Centre.



Le ho36 sera, dès cet été, exploité par le groupe CîMEHôTEL. Le projet mené par CîMEHôTEL comprend également la création d’une quarantaine de places de parking, d’une résidence de tourisme, d’un spa et le logement de l’intégralité du personnel.