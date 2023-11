La Plagne lance une nouvelle plateforme de recrutement

Les candidats nous confient qu’ils voient l’initiative d’un bon œil. Sentir que les recruteurs de La Plagne ont la volonté de travailler main dans la main, autour de valeurs communes est un vrai plus, qui peut faire pencher la balance dans le choix d’un poste à La Plagne et non pas ailleurs.



En tant qu’ancienne saisonnière moi-même, j’aurais été ravie de pouvoir profiter d’une démarche telle que celle-ci, cela permet de se faire une meilleure image de la dynamique instaurée par la destination et de se projeter » a déclaré, point de vue « recruteur

Comme chaque saison, la Plagne cherche à recruter pour sa saison hivernale. Cette année, c’est avec un nouveau site que la Plagne se modernise.Une nouvelle plateforme vient de voir le jour et compte. En seulement deux mois,ont transité sur le site.Objectifs pour la station : favoriser la lisibilité de l’offre et des valeurs de la destination pour les personnels saisonniers, centraliser les offres d’emploi sur une seule et unique plateforme et accompagner un vrai rapprochement entre les futurs employés et les acteurs locaux» a annoncé,, directrice adjointe de l’hôtel « Eden des Cimes » à Belle Plagne.