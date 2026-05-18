logo TravelJobs  
Recherche avancée

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

Une nouvelle promotion de 18 étudiants sera accueillie dès la rentrée 2026


L'Université de Strasbourg annonce le lancement d'une nouvelle licence professionnelle de "Guide-conférencier". Conçue avec plusieurs acteurs du tourisme et du patrimoine alsacien, cette formation ouvrira à la rentrée 2026 avec 18 places accessibles en apprentissage et en formation continue.


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 15:30

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle Guide-conférencier à partir de la rentrée 2026 - DepositPhotos.com, Dudlajzov
L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle Guide-conférencier à partir de la rentrée 2026 - DepositPhotos.com, Dudlajzov
CroisiEurope
L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle Guide-conférencier en partenariat avec Alsace Destination Tourisme et l'association des Guides d'Alsace.

Cette formation a été repensée avec la participation de professionnels du guidage, d'institutions culturelles, de structures patrimoniales et d'employeurs du secteur touristique.

La première promotion sera accueillie dès la rentrée prochaine avec 18 places ouvertes en apprentissage ainsi qu'en formation continue. Les candidatures sont actuellement ouvertes.

L'université indique que cette relance intervient dans un contexte d'évolution des métiers du tourisme culturel et de la médiation patrimoniale, marqué notamment par le développement des expériences immersives, des outils numériques et des nouvelles attentes des visiteurs.

En Alsace, le tourisme représente 35 millions de nuitées, 17 millions de touristes et près de 49 400 emplois selon les chiffres communiqués pour l'année 2025.

Une formation menant à la carte professionnelle de guide-conférencier

Autres articles
La licence s'appuie sur les enseignements des facultés des sciences historiques, des langues et des arts de l'Université de Strasbourg.

Le programme associe patrimoine, histoire, médiation culturelle, communication, langues vivantes et pratiques du tourisme.

À l'issue du cursus, les étudiants pourront obtenir la carte professionnelle nationale de guide-conférencier.

Lu 160 fois

Tags : strasbourg
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Martinique
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
L'Université de Strasbourg annonce le lancement d'une nouvelle licence professionnelle de "Guide-conférencier". Conçue...

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
L'ESCAET a organisé, le 12 juin 2026, une nouvelle édition de sa Journée des Recruteurs du Travel. Dédié à...

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
À l’occasion de ses 90 ans, MÉDÉRIC, l’École hôtelière de Paris, annonce un investissement de 50 millions d’euros pour...
Dernière heure

Hcorpo devient marchand American Express en Espagne

Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

Aranui Cruises : une offre promotionnelle pour les saisons 2026 et 2027

Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"

Recruteurs

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
Carrefour Voyages vous offre la possibilité de vous épanouir au sein d’équipes ambitieuses et motivées. INORMATION...

GROUPE SALAÜN

MSC CROISIERES

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
Distribution

Distribution

Les agences de voyages partagent leurs recettes pour traverser les turbulences

Les agences de voyages partagent leurs recettes pour traverser les turbulences
Partez en France

Partez en France

Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire

Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"

Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"
Production

Production

Shanti Travel acquiert AmériGo

Shanti Travel acquiert AmériGo
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Hcorpo devient marchand American Express en Espagne

Hcorpo devient marchand American Express en Espagne
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne

Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui Cruises : une offre promotionnelle pour les saisons 2026 et 2027

Aranui Cruises : une offre promotionnelle pour les saisons 2026 et 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias