L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

Une nouvelle promotion de 18 étudiants sera accueillie dès la rentrée 2026

L'Université de Strasbourg annonce le lancement d'une nouvelle licence professionnelle de "Guide-conférencier". Conçue avec plusieurs acteurs du tourisme et du patrimoine alsacien, cette formation ouvrira à la rentrée 2026 avec 18 places accessibles en apprentissage et en formation continue.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 22 Juin 2026 à 15:30

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