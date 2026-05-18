L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle Guide-conférencier à partir de la rentrée 2026 - DepositPhotos.com, Dudlajzov
L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle Guide-conférencier en partenariat avec Alsace Destination Tourisme et l'association des Guides d'Alsace.
Cette formation a été repensée avec la participation de professionnels du guidage, d'institutions culturelles, de structures patrimoniales et d'employeurs du secteur touristique.
La première promotion sera accueillie dès la rentrée prochaine avec 18 places ouvertes en apprentissage ainsi qu'en formation continue. Les candidatures sont actuellement ouvertes.
L'université indique que cette relance intervient dans un contexte d'évolution des métiers du tourisme culturel et de la médiation patrimoniale, marqué notamment par le développement des expériences immersives, des outils numériques et des nouvelles attentes des visiteurs.
En Alsace, le tourisme représente 35 millions de nuitées, 17 millions de touristes et près de 49 400 emplois selon les chiffres communiqués pour l'année 2025.
Cette formation a été repensée avec la participation de professionnels du guidage, d'institutions culturelles, de structures patrimoniales et d'employeurs du secteur touristique.
La première promotion sera accueillie dès la rentrée prochaine avec 18 places ouvertes en apprentissage ainsi qu'en formation continue. Les candidatures sont actuellement ouvertes.
L'université indique que cette relance intervient dans un contexte d'évolution des métiers du tourisme culturel et de la médiation patrimoniale, marqué notamment par le développement des expériences immersives, des outils numériques et des nouvelles attentes des visiteurs.
En Alsace, le tourisme représente 35 millions de nuitées, 17 millions de touristes et près de 49 400 emplois selon les chiffres communiqués pour l'année 2025.
Une formation menant à la carte professionnelle de guide-conférencier
La licence s'appuie sur les enseignements des facultés des sciences historiques, des langues et des arts de l'Université de Strasbourg.
Le programme associe patrimoine, histoire, médiation culturelle, communication, langues vivantes et pratiques du tourisme.
À l'issue du cursus, les étudiants pourront obtenir la carte professionnelle nationale de guide-conférencier.
Le programme associe patrimoine, histoire, médiation culturelle, communication, langues vivantes et pratiques du tourisme.
À l'issue du cursus, les étudiants pourront obtenir la carte professionnelle nationale de guide-conférencier.