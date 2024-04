Baromètre Amex GBT : les volumes de 2019 ne sont pas rattrapés

Voici les 10 enseignements principaux à retenir de l’édition 2024 du Baromètre du voyage d’affaires d’American Express Global Business Travel (Amex GBT).



Le sondage du Baromètre du voyage d’affaires édition 2024 est basé sur un questionnaire administré à un panel composé de décisionnaires du voyage d’affaires d’entreprises ayant une activité économique en France.



Le questionnaire voyageur a été administré par Opinion Way et Corporate Mobilities pour le compte de GBT sur un panel de 500 voyageurs ayant effectué au moins un déplacement professionnel au cours des 12 derniers mois. Les données quantitatives utilisées pour les analyses prévisionnelles et d’évolutions tarifaires proviennent de la base de données GBT France et Egencia, point de vente France, tous clients confondus, sur la période du 1er janvier 2020 au 31 Janvier 2024.