Aviareps : Isabelle Gilquin responsable du pôle tourisme

elle a pris ses fonctions en juillet


Isabelle Gilquin a pris les fonctions de responsable du pôle tourisme chez Aviareps en juillet dernier.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

Aviareps : Isabelle Gilquin responsable du pôle tourisme - DR Linkedin
Isabelle Gilquin occupe depuis le mois de juillet les fonctions de responsable du pôle tourisme chez Aviareps.

Elle avait déjà occupé le poste entre 2015 et 2021.

Elle pilote le pôle tourisme avec un portefeuille diversifié de clients tels que Tahiti Et Ses Îles, Taïwan, la Géorgie, le Qatar (et le PSG), ou encore les Îles Vierges Britanniques.

Ses missions couvrent le développement commercial, la stratégie de communication multicanale, la mise en valeur des destinations et la gestion de la performance des campagnes auprès des tour-opérateurs, distributeurs, agences de voyages, médias et réseaux sociaux.

Spécialiste du tourisme, de la communication et des relations publiques, Isabelle Gilquin possède plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement de destinations, de marques et d’acteurs institutionnels.

Isabelle Gilquin : une large expérience dans la communication

Avant cela, elle a exercé en tant que manager de transition en communication et relations publiques (2025), accompagnant entreprises et institutions.

De 2021 à 2024, elle a occupé le poste d’Associate Director chez PR Paradigm.

Auparavant, elle a évolué dans des agences de communication : FleishmanHillard (2008-2014) comme Directrice adjointe, en charge notamment du tourisme et de l’IT, avec une coordination internationale couvrant jusqu’à 16 bureaux ; puis BCW (ex i&e Consultants) (1997-2008) comme consultante senior.

Son parcours a débuté dans l’hôtellerie, avec des responsabilités commerciales chez Holiday Inn et Home Plazza, puis dans le management opérationnel au sein de la restauration à Londres.

