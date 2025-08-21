Aviareps : Isabelle Gilquin responsable du pôle tourisme

Isabelle Gilquin occupe depuis le mois de juillet les fonctions de responsable du pôle tourisme chez Aviareps.



Elle avait déjà occupé le poste entre 2015 et 2021.



Elle pilote le pôle tourisme avec un portefeuille diversifié de clients tels que Tahiti Et Ses Îles, Taïwan, la Géorgie, le Qatar (et le PSG), ou encore les Îles Vierges Britanniques.



Ses missions couvrent le développement commercial, la stratégie de communication multicanale, la mise en valeur des destinations et la gestion de la performance des campagnes auprès des tour-opérateurs, distributeurs, agences de voyages, médias et réseaux sociaux.



Spécialiste du tourisme, de la communication et des relations publiques, Isabelle Gilquin possède plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement de destinations, de marques et d’acteurs institutionnels.