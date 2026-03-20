AVIAREPS, nouveau GSA de Cyprus Airways en France

Cette collaboration permettra aux acteurs du tourisme français de découvrir Cyprus Airways, une compagnie en pleine croissance, reconnue pour la qualité de son réseau en Méditerranée et au-delà !

L’objectif est d'accroître la notoriété de la compagnie auprès des professionnels du tourisme français et de stimuler la demande.Les équipes locales travailleront en étroite collaboration avec les agences de voyages, les tour-opérateurs et les partenaires du secteur afin d’Basée à l’aéroport international de Larnaca, la compagnie exploite une flotte composée d’et poursuit le développement de son réseau, avec une stratégie orientée vers le renforcement de ses liaisons européennes et régionales.", souligne Eve Maillard , directrice aviation chez AVIAREPS.