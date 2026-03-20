AVIAREPS, nouveau GSA de Cyprus Airways en France

AVIAREPS annonce sa nomination en tant que General Sales Agent (GSA) de Cyprus Airways sur le marché français.
Une collaboration qui vise à renforcer la visibilité et le développement commercial de la compagnie chypriote dans l’Hexagone.
Fondée en 2016 et basée à Larnaca, Cyprus Airways s’impose progressivement comme un acteur en croissance sur le marché régional.
La compagnie nationale de Chypre opère aujourd’hui des vols réguliers vers plusieurs destinations en Europe et au Moyen-Orient, reliant notamment l’île à des marchés stratégiques comme la Grèce, la France, l’Italie, l’Espagne ou encore les Émirats arabes unis.
Dans le cadre de cet accord, AVIAREPS sera chargé de déployer un dispositif complet incluant les ventes, le marketing et la billetterie.
Une collaboration qui vise à renforcer la visibilité et le développement commercial de la compagnie chypriote dans l’Hexagone.
Fondée en 2016 et basée à Larnaca, Cyprus Airways s’impose progressivement comme un acteur en croissance sur le marché régional.
La compagnie nationale de Chypre opère aujourd’hui des vols réguliers vers plusieurs destinations en Europe et au Moyen-Orient, reliant notamment l’île à des marchés stratégiques comme la Grèce, la France, l’Italie, l’Espagne ou encore les Émirats arabes unis.
Dans le cadre de cet accord, AVIAREPS sera chargé de déployer un dispositif complet incluant les ventes, le marketing et la billetterie.
Un partenariat stratégique
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L’objectif est d'accroître la notoriété de la compagnie auprès des professionnels du tourisme français et de stimuler la demande.
Les équipes locales travailleront en étroite collaboration avec les agences de voyages, les tour-opérateurs et les partenaires du secteur afin d’optimiser les canaux de distribution.
Basée à l’aéroport international de Larnaca, la compagnie exploite une flotte composée d’Airbus A220 et A320 et poursuit le développement de son réseau, avec une stratégie orientée vers le renforcement de ses liaisons européennes et régionales.
"Cette collaboration permettra aux acteurs du tourisme français de découvrir Cyprus Airways, une compagnie en pleine croissance, reconnue pour la qualité de son réseau en Méditerranée et au-delà ! ", souligne Eve Maillard, directrice aviation chez AVIAREPS.
Les équipes locales travailleront en étroite collaboration avec les agences de voyages, les tour-opérateurs et les partenaires du secteur afin d’optimiser les canaux de distribution.
Basée à l’aéroport international de Larnaca, la compagnie exploite une flotte composée d’Airbus A220 et A320 et poursuit le développement de son réseau, avec une stratégie orientée vers le renforcement de ses liaisons européennes et régionales.
"Cette collaboration permettra aux acteurs du tourisme français de découvrir Cyprus Airways, une compagnie en pleine croissance, reconnue pour la qualité de son réseau en Méditerranée et au-delà ! ", souligne Eve Maillard, directrice aviation chez AVIAREPS.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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