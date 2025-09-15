Les dernières actualités d’Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés

Explora Journeys marque un tournant majeur en dévoilant sa première collection de voyages en Asie pour la saison 2027-2028. EXPLORA III sera le premier navire de la flotte à naviguer dans cette région, offrant près de 100 voyages et visitant 59 pays. Les itinéraires, méticuleusement conçus, permettront aux passagers de s'immerger dans la richesse culturelle de l'Asie, avec des escales prolongées et des nuitées dans des villes emblématiques comme Tokyo, Hong Kong et Bali. La compagnie promet une découverte profonde des sites culturels, des paysages et des traditions locales, avec des voyages qui coïncideront avec les saisons les plus spectaculaires et des événements majeurs comme la saison des cerisiers en fleurs ou encore, le Nouvel An chinois.



Lancement et déploiement d'EXPLORA V



Ce navire de nouvelle génération sera le premier de la compagnie à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) et à l'hydrogène, témoignant de l'engagement d'Explora Journeys en faveur de la durabilité. Pour ses débuts, EXPLORA V explorera la Méditerranée pendant la saison tranquille, offrant une expérience plus intime et loin des foules. Après cette première phase, le navire se dirigera vers l'Est pour rejoindre EXPLORA I et proposer des itinéraires exceptionnels en mer Rouge et dans la péninsule arabique.



Positionnement des autres navires



Pendant qu’EXPLORA III et EXPLORA V naviguent vers de nouvelles destinations, les autres navires de la flotte continuent d'explorer des régions emblématiques. EXPLORA I et EXPLORA V opéreront ensemble en mer Rouge et dans la péninsule arabique, offrant des voyages riches en sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. De leur côté, EXPLORA II et EXPLORA IV se concentreront sur les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amazonie, avec des itinéraires conçus pour un mélange de détente, de culture créole et de découvertes écologiques. Cette stratégie permet à Explora Journeys de couvrir les cinq continents simultanément, offrant une grande diversité d'expériences pour sa clientèle d'exception.



