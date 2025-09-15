TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les dernières actualités d'Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés


Explora Journeys, la compagnie de voyages en mer d’exception, poursuit son développement à vive allure. Ses actualités du mois de septembre témoignent de la croissance et du dynamisme de la compagnie, dont l'ambition est d’élever les voyages en mer en apportant élégance et immersion dans les destinations visitées.


Rédigé par Explora Journeys le Lundi 22 Septembre 2025

UN ENGAGEMENT À SOUTENIR L'EXCELLENCE SPORTIVE

Anna Nash, Présidente d’Explora Journeys, et Jannik Sinner, lors de l’annonce du partenariat à New York © Explora Journeys
Anna Nash, Présidente d’Explora Journeys, et Jannik Sinner, lors de l’annonce du partenariat à New York © Explora Journeys
Jannik Sinner, un ambassadeur de choix pour Explora Journeys

Le partenariat le plus marquant annoncé récemment est celui avec le champion de tennis mondialement reconnu, Jannik Sinner. Nommé ambassadeur de la marque, le joueur italien incarne les valeurs d'excellence, de précision et de bien-être qui sont au cœur de l'expérience Explora Journeys. Ce partenariat ne se limite pas à une simple collaboration d'image. Jannik Sinner participera à la création de rituels de bien-être et d'activations exclusives à bord, dont le programme sera prochainement dévoilé. Cette association stratégique vise à attirer une clientèle soucieuse de son équilibre personnel et à lier le luxe de la croisière à un mode de vie sain et accompli.

EXPLORA I au Grand Prix de Monaco en juin prochain

Grand Prix de Monaco et billets VIP : un week-end de course, réinventé
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Dans la continuité du partenariat global avec la Formule 1, Explora Journeys propose des expériences d’une exclusivité rare, comme l'offre liée au Grand Prix de Monaco. Après le succès d’EXPLORA II transformé en hôtel flottant lors de l’édition 2025, c'est au tour d’EXPLORA I d'offrir une position privilégiée pour l'édition 2026. Des billets VIP pour cet événement sportif emblématique sont inclus dans des packages de voyage, permettant aux passagers de vivre le frisson de la course depuis le confort et le raffinement de leur "Home at Sea". C'est une illustration parfaite de la capacité d’Explora Journeys à créer des moments uniques, où le sport de haut niveau rencontre le luxe de la croisière.

👉 Découvrez les différentes propositions pour séjourner à bord d’EXPLORA I lors des cinq jours de l’événement

NOUVELLE COLLECTION DE VOYAGES – SEPTEMBRE A MAI 2028

Un nouveau chapitre en Asie
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Explora Journeys marque un tournant majeur en dévoilant sa première collection de voyages en Asie pour la saison 2027-2028. EXPLORA III sera le premier navire de la flotte à naviguer dans cette région, offrant près de 100 voyages et visitant 59 pays. Les itinéraires, méticuleusement conçus, permettront aux passagers de s'immerger dans la richesse culturelle de l'Asie, avec des escales prolongées et des nuitées dans des villes emblématiques comme Tokyo, Hong Kong et Bali. La compagnie promet une découverte profonde des sites culturels, des paysages et des traditions locales, avec des voyages qui coïncideront avec les saisons les plus spectaculaires et des événements majeurs comme la saison des cerisiers en fleurs ou encore, le Nouvel An chinois.

Lancement et déploiement d'EXPLORA V

Ce navire de nouvelle génération sera le premier de la compagnie à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) et à l'hydrogène, témoignant de l'engagement d'Explora Journeys en faveur de la durabilité. Pour ses débuts, EXPLORA V explorera la Méditerranée pendant la saison tranquille, offrant une expérience plus intime et loin des foules. Après cette première phase, le navire se dirigera vers l'Est pour rejoindre EXPLORA I et proposer des itinéraires exceptionnels en mer Rouge et dans la péninsule arabique.

Positionnement des autres navires

Pendant qu’EXPLORA III et EXPLORA V naviguent vers de nouvelles destinations, les autres navires de la flotte continuent d'explorer des régions emblématiques. EXPLORA I et EXPLORA V opéreront ensemble en mer Rouge et dans la péninsule arabique, offrant des voyages riches en sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. De leur côté, EXPLORA II et EXPLORA IV se concentreront sur les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amazonie, avec des itinéraires conçus pour un mélange de détente, de culture créole et de découvertes écologiques. Cette stratégie permet à Explora Journeys de couvrir les cinq continents simultanément, offrant une grande diversité d'expériences pour sa clientèle d'exception.


ACTUALITÉS COMMERCIALES D’EXPLORA JOURNEYS

Explora Journeys à l’IFTM du 23 au 25 septembre prochains

Le salon IFTM Top Resa est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme, et cette année, le stand L086 d’Explora Journeys partagé avec MSC Croisières s'annonce comme l’une des étapes clés pour découvrir les dernières innovations du secteur des croisières de luxe. La marque de lifestyle du groupe MSC vient avec un éventail d'annonces fortes, confirmant sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur du voyage haut de gamme.

Le tarif SKY & SEA : une expérience fluide, de l'aéroport à l’océan
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Ce forfait tout-en-un inclut les vols – depuis des aéroports internationaux, les transferts privés de l'aéroport au port, les nuités à l'hôtel, et une assistance dédiée 24h/24 et 7j/7. Disponible pour les voyageurs français, il offre la possibilité de personnaliser les vols (surclassements en classe supérieure) et les aéroports de départ. Ce service est conçu pour rendre l'expérience de réservation plus facile et garantir un voyage fluide, du départ de l'aéroport jusqu'à l'embarquement, tout en permettant aux passagers de profiter pleinement des services de luxe proposés à bord, comme la gastronomie, les boissons haut de gamme, et le service exceptionnel.

Découvrez les séjours éligibles au tarif Sky and Sea.

Une invitation à la découverte
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Depuis le 17 septembre jusqu’au 14 octobre, à chaque réservation, les clients recevront jusqu’à 1 000 euros de crédit prépayé en Expériences Immersives pour sublimer leur voyage.

Les Expériences Immersives invitent les voyageurs à plonger au cœur d’une destination et à découvrir sa culture, ses habitants et son histoire. Chaque expérience se déroule en petit groupe et peut même faire l’objet d’arrangements privés, offrant ainsi un accès privilégié, des rencontres authentiques et des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires.

Ces annonces marquent une rentrée spectaculaire pour Explora Journeys. Entre un partenariat d'envergure, des expériences ultra-exclusives, des destinations inédites et des avancées technologiques majeures, la compagnie démontre sa volonté de continuer à innover. Que ce soit pour les professionnels du secteur ou pour les voyageurs exigeants, le message est clair : Explora Journeys a mis le cap vers un nouvel horizon des voyages en mer d’exception.

Les dernières actualités d'Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938

Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989

Site web : explorajourneys.com

TourMaG.com
