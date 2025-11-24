La Colombie, nouvelle destination du luxe authentique

Dans les campagnes et villages historiques, le luxe prend la forme d’une immersion douce dans la nature et la culture locales.



À Villa de Leyva, l’hôtel Casa Terra illustre à merveille l’art de vivre colombien : une maison coloniale restaurée avec soin, un service attentif et une atmosphère intimiste au cœur d’un village classé. À Barichara, l’hôtel Casa Barichara charme les visiteurs avec son architecture en pierre et son cadre naturel apaisant — un havre de paix idéal pour un séjour romantique ou contemplatif.



Dans la région caféière, l’hôtel Bio Habitat propose une expérience éco-luxueuse au milieu de la forêt tropicale avec des vues imprenables sur la Cordillère des Andes centrale.

À Popayán, l’hôtel Dann Monasterio, installé dans un ancien monastère du XVIIIᵉ siècle, marie histoire et élégance, avec ses patios fleuris et ses cloîtres apaisants.



Et à Mompox, joyau colonial classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel San Rafael invite à un voyage dans le temps — une maison d’une élégance sobre, où le charme du fleuve Magdalena rencontre l’art de vivre caribéen.

