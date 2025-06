Trésors marins de Colombie : Múcura, Tintipán, Isla Grande dans l’archipel du Rosaire et l’archipel de San Bernardo

Ces îles paradisiaques, baignées par des eaux turquoise et protégées au sein du Parc National Naturel des Rosaires et de San Bernardo, offrent une escapade inoubliable entre récifs coralliens, plages de rêve et mangroves luxuriantes.



D’un côté, tout près de Carthagène, à environ une heure de bateau, se trouvent les îles du Rosaire, un ensemble d’îles idylliques, dont la plus grande et la plus visitée est l’Isla Grande.