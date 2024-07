Colombia Memories vous propose de découvrir le triangle du café colombien

Située au centre Ouest de la Colombie, dans la région andine, la zone du café dispose de conditions climatiques et d’une géologie qui lui permettent de produire un café de haute qualité. Loin des techniques agricoles massives, les agriculteurs du triangle du café ont développé des techniques de récolte “grain par grain” et donc à la main.Déclaré au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011, le triangle du café est également une zone qui à sa propre identité, coutumes et traditions et à l’architecture bien particulière.Avec Colombia Memories , venez découvrir les plus beaux endroits de la zone cafetière !Visiter une ferme de café ou finca (en espagnol) permet de plonger au cœur même de l’univers cafetier et ainsi découvrir les diverses étapes d’exploitation et de production du café. De la récolte à la dégustation, devenez le temps d’une demie-journée un vrai caféiculteur.